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В ЕК рассказали о появлении импульса в переговорах по транзиту газа
25 сентября 2019, 09:54 • 80 • Украина
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду на прогресс на трёхсторонних министерских консультациях России, Украины и Евросоюза по транзиту газа в октябре.
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«Я надеюсь, что мы сможем продвинуться, насколько это возможно, в ходе нашей следующей трёхсторонней встречи в октябре. Очень трудно предсказывать, но я думаю, что теперь у нас есть импульс, и мы в Еврокомиссии сделаем всё возможное, чтобы сохранить его и обеспечить, чтобы к концу года у нас было соглашение», — цитирует РИА Новости Шефчовича.
По его словам, в ходе трёхсторонних консультаций по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина, которые стартовали 19 сентября в Брюсселе, была «очень позитивная и конструктивная атмосфера».
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
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