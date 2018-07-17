В ЕК предложили сделать регулярными встречи с Россией и Украиной по газу

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович предложил проводить переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа на высоком уровне каждые шесть-восемь недель.

«Я говорил моим партнёрам, что для поддержания динамики этих переговоров было бы хорошо иметь частоту этих высокопоставленных политических встреч между шестью и восьмью неделями», — цитирует РИА Новости Шефчовича.

Ранее в Берлине прошли переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа.

Министр энергетики России Александр Новак назвал их спокойными и продуктивными.