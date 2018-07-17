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В ЕК предложили сделать регулярными встречи с Россией и Украиной по газу

17 июля 2018, 21:39  •  45 • Украина
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович предложил проводить переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа на высоком уровне каждые шесть-восемь недель.
 
©Soeren Stache globallookpress.com
 

«Я говорил моим партнёрам, что для поддержания динамики этих переговоров было бы хорошо иметь частоту этих высокопоставленных политических встреч между шестью и восьмью неделями», — цитирует РИА Новости Шефчовича.

Ранее в Берлине прошли переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа. 

Министр энергетики России Александр Новак назвал их спокойными и продуктивными.

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