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В ЕК подтвердили намерение продолжать трёхсторонние переговоры по газу
05 декабря 2018, 21:09 • 94 • Украина
Еврокомиссия считает жизненно важным продолжение трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной, заявил замглавы ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович по итогам переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным.
Reuters
«Трёхсторонние переговоры — это наиболее эффективная платформа для поиска оптимальных решений, их продолжение жизненно важно», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Шефчович предложил проводить переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа на высоком уровне каждые шесть-восемь недель.
В середине октября Климкин обсудил с Шефчовичем дальнейшие переговоры с Россией по газу.
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