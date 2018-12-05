В ЕК подтвердили намерение продолжать трёхсторонние переговоры по газу

Еврокомиссия считает жизненно важным продолжение трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной, заявил замглавы ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович по итогам переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

«Трёхсторонние переговоры — это наиболее эффективная платформа для поиска оптимальных решений, их продолжение жизненно важно», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Шефчович предложил проводить переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа на высоком уровне каждые шесть-восемь недель.

В середине октября Климкин обсудил с Шефчовичем дальнейшие переговоры с Россией по газу.