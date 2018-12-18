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В ЕК назвали стратегической для ЕС роль Украины как транзитёра газа

18 декабря 2018, 14:39  •  179 • Украина
Трёхсторонние газовые переговоры России, Евросоюза и Украины важно возобновить в январе, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
 
Reuters
 

«Важно, чтобы трёхсторонние газовые переговоры возобновились в январе на политическом уровне», — написал он в Twitter.

#Ukraine's role as a transit country for gas strategic to the EU. It is important that #TrilateralGasTalks at a political level resume in January. With PM @VGroysman on the margins of the 5th Association Council between the EU and Ukraine. pic.twitter.com/LtB1QzJ7VY

— Maroš Šefčovič

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