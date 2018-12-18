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В ЕК назвали стратегической для ЕС роль Украины как транзитёра газа
18 декабря 2018, 14:39 • 179 • Украина
Трёхсторонние газовые переговоры России, Евросоюза и Украины важно возобновить в январе, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Reuters
«Важно, чтобы трёхсторонние газовые переговоры возобновились в январе на политическом уровне», — написал он в Twitter.
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