В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

Новый раунд консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией запланирован на 28 октября. Об этом сообщил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.

Предыдущие консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе 19 сентября.

Шефчович положительно оценил их итоги, отметив «позитивную и конструктивную атмосферу». По его словам, в переговорах появился импульс.

Российская сторона предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.