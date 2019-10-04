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В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
04 октября 2019, 11:39 • 40 • Украина
Новый раунд консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией запланирован на 28 октября. Об этом сообщил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.
© Иван Руднев РИА Новости
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
Предыдущие консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе 19 сентября.
Шефчович положительно оценил их итоги, отметив «позитивную и конструктивную атмосферу». По его словам, в переговорах появился импульс.
Российская сторона предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.
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