В ЭИСИ рассказали о рейтинге партий в преддверии выборов

Лидерство среди политических партий в преддверии выборов в Государственную думу сохраняет «Единая Россия» с 28% желающих за нее проголосовать. Об этом, со ссылкой на исследование ВЦИОМа, рассказал 22 июля в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов.

По его словам, социологи проводили и телефонный, и квартирный опрос. Целью исследования было изучение устойчивости данных.

«Данные и телефонного, и квартирного опроса оказались близки. Лидерские позиции сохраняет «Единая Россия». Она набирает 28% от всех опрошенных, от всех участников исследования», — сказал специалист. Второе и третье места заняли КПРФ и ЛДПР. Замкнула четверку «Справедливая Россия».

Как добавил Мамонов, также есть партии, показатели которых если не приближаются вплотную к 5%, но значимы. Это Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и партия «Яблоко».

Однако если смотреть на данные опроса в разрезе групп электорального участия, то ситуация другая. «Если брать по группе тех, кто заявил, что готов в разной степени принять участие в выборах, то показатель «Единой России» улучшается до 39% при квартирном опросе и до 31% при телефонном опросе», — подчеркнул Мамонов.

В группе опрошенных, заявивших, что они точно будут голосовать, показатель ЕР в квартирном опросе составил 40%, а в телефонном — 30%.

21 июля сообщалось, что вопросы развития сельских территорий должны найти отражение в народной программе партии «Единая Россия». Предложенные в ходе стратегической сессии инициативы будут реализованы в рамках народной программы ЕР, которая в настоящее время формируется.