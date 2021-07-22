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В ЭИСИ рассказали о рейтинге партий в преддверии выборов

22 июля 2021, 21:35  •  115 • Политика
Лидерство среди политических партий в преддверии выборов в Государственную думу сохраняет «Единая Россия» с 28% желающих за нее проголосовать. Об этом, со ссылкой на исследование ВЦИОМа, рассказал 22 июля в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов.
По его словам, социологи проводили и телефонный, и квартирный опрос. Целью исследования было изучение устойчивости данных.
«Данные и телефонного, и квартирного опроса оказались близки. Лидерские позиции сохраняет «Единая Россия». Она набирает 28% от всех опрошенных, от всех участников исследования», — сказал специалист. Второе и третье места заняли КПРФ и ЛДПР. Замкнула четверку «Справедливая Россия».
Как добавил Мамонов, также есть партии, показатели которых если не приближаются вплотную к 5%, но значимы. Это Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и партия «Яблоко».
Однако если смотреть на данные опроса в разрезе групп электорального участия, то ситуация другая. «Если брать по группе тех, кто заявил, что готов в разной степени принять участие в выборах, то показатель «Единой России» улучшается до 39% при квартирном опросе и до 31% при телефонном опросе», — подчеркнул Мамонов.
В группе опрошенных, заявивших, что они точно будут голосовать, показатель ЕР в квартирном опросе составил 40%, а в телефонном — 30%.
21 июля сообщалось, что вопросы развития сельских территорий должны найти отражение в народной программе партии «Единая Россия». Предложенные в ходе стратегической сессии инициативы будут реализованы в рамках народной программы ЕР, которая в настоящее время формируется.
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