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В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или убили?
30 мая 2021, 05:30 • 227 • Украина
Бывший глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Виктор Гвоздь умер в Египте во время дайвинга. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины. Российский политолог Сергей Марков полагает, что Гвоздь был убит, и сожалеет, что тот не оказался на скамье подсудимых как военный преступник.
«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», — сообщили в ведомстве.
Спасатели подняли тело экс-главы СВР на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-лёгочную реанимацию. Однако, как отмечается, «несмотря на проведённые во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные меры, медики констатировали его смерть».
Политолог Сергей Марков сомневается, что человек такого уровня значимости и осведомлённости мог так просто утонуть где-то в Египте. Марков уверен, что Виктор Гвоздь был убит.
«Официально объявлено, что он случайно утонул в Египте. Но, конечно, это исключительно маловероятно. Гвоздь один из самых главных военных преступников, поскольку его руководство военной разведкой пришлось на период самых активных боевых действия, с 2014 по 2016 годы. Именно тогда после государственного переворота захватившая власть хунта обрушила репрессии на страну. Силовиками Украины было совершенно множество военных преступлений. И Гвоздь без сомнения играл одну из ведущих ролей в терроре.
Кто убил Гвоздя? Первая версия, что его убили друзья и родственники жертв террора. То есть это как евреи после войны постарались убить всех военных преступников нацистов, участвовавших в холокосте. Так же возмездие нашло и военного преступника Гвоздя. Вторая версия, что Гвоздя ликвидировали спецслужбы стран, совершивших государственный переворот, потому что Гвоздь слишком много знал об участии стран НАТО в военных преступлениях на Украине. В частности, с высокой вероятностью, Гвоздь участвовал в заговоре высших должностных сил Украины с целью сбить пассажирский самолёт МН17 с целью обвинить в этом ополченцев и объявить их террористами. Преступники подчищают свидетелей.
Последнее время Гвоздь без энтузиазма высказывался о США. Третья версия, что Гвоздь не погиб, а так хитро спрятался от всех, организовав свою фиктивную гибель. Потому что он знает, что преступники будут подчищать свидетелей. Жаль, что Виктор Гвоздь не оказался на скамье подсудимых как военный преступник», — написал политолог в своём телеграм-канале.
Виктор Гвоздь — советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный, дипломат и учёный. Доктор военных наук. Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2008—2010 годы). Президент независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел» (2010—2014). Бывший глава Службы внешней разведки Украины (2014—2016). Генерал-лейтенант запаса. Активный участник майдана в 2013—2014 годах.
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