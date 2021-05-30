В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или убили?

Бывший глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Виктор Гвоздь умер в Египте во время дайвинга. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины. Российский политолог Сергей Марков полагает, что Гвоздь был убит, и сожалеет, что тот не оказался на скамье подсудимых как военный преступник., — сообщили в ведомстве.Спасатели подняли тело экс-главы СВР на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-лёгочную реанимацию. Однако, как отмечается, «несмотря на проведённые во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные меры, медики констатировали его смерть».Политолог Сергей Марков сомневается, что человек такого уровня значимости и осведомлённости мог так просто утонуть где-то в Египте. Марков уверен, что Виктор Гвоздь был убит.Виктор Гвоздь — советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный, дипломат и учёный. Доктор военных наук. Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2008—2010 годы). Президент независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел» (2010—2014). Бывший глава Службы внешней разведки Украины (2014—2016). Генерал-лейтенант запаса. Активный участник майдана в 2013—2014 годах.