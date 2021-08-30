Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся...
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в...
Главная / Политика

В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала

30 августа 2021, 00:35  •  82 • Политика
В Египте оценили планы России на расширение подконтрольной промышленной зоны близ Суэцкого канала. Подчёркивается, что соответствующие переговоры развиваются успешно. Окончательный договор может быть заключён уже под конец 2021 года.
В Управлении Суэцкого канала агентству ТАСС рассказали о ходе переговоров между представителями Египта и России по поводу увеличения Российской промышленной зоны.
Представитель ведомства Хинд Фатхи передал, что 30 августа члены русской делегации отправятся в области на берегу Суэцкого залива, которые в дальнейшем могут стать частью РПЗ.
Соответствующие переговоры развиваются успешно, подчеркнул собеседник информагентства. По его словам, под конец 2021-го может быть заключён окончательный договор об организации УК промышленного района.
Завтра делегаты из России проведут инспекции в ряде зон и на уже работающих там предприятиях. В общей сложности территория РПЗ может разрастись на 1,5 миллиона квадратных метров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





82
Источник
Похожие новости
29 августа 2021, 17:15
Американские "кардиологи" просчитались: Жириновский выдал грозное предостережение
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
29 августа 2021, 19:05
Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
29 августа 2021, 20:55
Киев выдвинул требование Байдену: "Послать Путину чёткий сигнал"
29 августа 2021, 20:55
Глава Минобороны России назвал вакханалией ситуацию на Украине
29 августа 2021, 20:55
На видео с "уснувшим" Байденом разглядели "позор мирового уровня"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
26 августа 2021, 08:35
Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.