В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала

В Египте оценили планы России на расширение подконтрольной промышленной зоны близ Суэцкого канала. Подчёркивается, что соответствующие переговоры развиваются успешно. Окончательный договор может быть заключён уже под конец 2021 года.

В Управлении Суэцкого канала агентству ТАСС рассказали о ходе переговоров между представителями Египта и России по поводу увеличения Российской промышленной зоны.

Представитель ведомства Хинд Фатхи передал, что 30 августа члены русской делегации отправятся в области на берегу Суэцкого залива, которые в дальнейшем могут стать частью РПЗ.

Соответствующие переговоры развиваются успешно, подчеркнул собеседник информагентства. По его словам, под конец 2021-го может быть заключён окончательный договор об организации УК промышленного района.

Завтра делегаты из России проведут инспекции в ряде зон и на уже работающих там предприятиях. В общей сложности территория РПЗ может разрастись на 1,5 миллиона квадратных метров.