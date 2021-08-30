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В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
30 августа 2021, 00:35 • 82 • Политика
В Египте оценили планы России на расширение подконтрольной промышленной зоны близ Суэцкого канала. Подчёркивается, что соответствующие переговоры развиваются успешно. Окончательный договор может быть заключён уже под конец 2021 года.
В Управлении Суэцкого канала агентству ТАСС рассказали о ходе переговоров между представителями Египта и России по поводу увеличения Российской промышленной зоны.
Представитель ведомства Хинд Фатхи передал, что 30 августа члены русской делегации отправятся в области на берегу Суэцкого залива, которые в дальнейшем могут стать частью РПЗ.
Соответствующие переговоры развиваются успешно, подчеркнул собеседник информагентства. По его словам, под конец 2021-го может быть заключён окончательный договор об организации УК промышленного района.
Завтра делегаты из России проведут инспекции в ряде зон и на уже работающих там предприятиях. В общей сложности территория РПЗ может разрастись на 1,5 миллиона квадратных метров.
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