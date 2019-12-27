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«В единой системе управления»: какие преимущества получит армия РФ с появлением комплекса ПВО «Гибка-С»

27 декабря 2019, 03:39  •  55 • В России
В России завершились государственные испытания мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С», сообщили в Минобороны. Система предназначена для поражения низколетящих воздушных целей, наземной бронетехники, живой силы и инженерных сооружений. Она способна уничтожать объекты на дальности до 6 км с помощью штатных ракет ПЗРК «Верба» и «Игла». «Гибка-С» выполнена на базе бронеавтомобиля «Тигр-М», широко распространённого в войсках. Как полагают в Минобороны РФ, новый ЗРК сможет эффективно прикрывать мотострелковые подразделения. По мнению аналитиков, комплекс также будет востребован в частях ВДВ и армейского спецназа.
 
 

Для подразделений Сухопутных войск РФ разработан мобильный зенитный ракетный комплекс «Гибка-С». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны на своём YouTube-канале. Новейшее средство ПВО предназначено для оснащения бронемашин «Тигр-М».

«В текущем месяце успешно завершены государственные испытания образцов вооружения. Опытные образцы машины разведки и управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков с размещением на последней установки для ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов) в ходе испытаний подтвердили заданные тактико-технические характеристики», — говорится в сообщении военного ведомства.

Существенным преимуществом «Гибки-С», как отмечает Минобороны РФ, является возможность дистанционного пуска зенитных управляемых ракет всех модификаций ПЗРК «Верба» и «Игла». Кроме того, машина может вести обстрел воздушных целей в движении на скорости до 30 км/ч. Это позволяет эффективно прикрывать войска при совершении марша.

«Комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке. Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет», — говорится на YouTube-канале Минобороны.

Оптимальная платформа

«Гибка-С» была разработана на базе корабельного ЗРК 3М-47, который был создан в стенах Морского научно-исследовательского института радиоэлектроники «Альтаир» (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

Разработку сухопутной версии 3М-47 осуществляло несколько предприятий: АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (Коломна), ФГУП «ГосНИИАС» (Москва), НИИ прикладной акустики (Дубна), НПП «Рубин» (Пенза), ВНИИ «Сигнал» (Ковров), Саратовский агрегатный завод и Государственный рязанский приборный завод.

В состав «Гибки-С» входят два основных компонента — боевая машина отделения зенитчиков, на крыше которой установлена пусковая установка (ПУ), и автомобиль разведки и управления командира зенитного взвода, где находится малогабаритная трёхкоординатная радиолокационная станция (РЛС) 1Л122 «Гармонь». В процессе движения машины могут поддерживать связь на дальности не менее 8 км.

«Гибка-С» обеспечивает поражение низколетящей авиационной техники (вертолёты, БПЛА, штурмовики) на скорости до 400 м/с в любое время суток. Помимо этого, зенитная установка может уничтожать танки, бронемашины, инженерные сооружения, живую силу и малотоннажные надводные цели.

Дальность стрельбы «Гибки-С» составляет 1—6 км, высота — 2 км, скорострельность — три-четыре выстрела в минуту, время реакции на воздушную угрозу — 1,2 секунды. ПУ «Гибки-С» вмещает до четырёх зенитных ракет. На перезарядку одной направляющей уходит не более 30 секунд. Наведение ракет осуществляется по лазерному лучу.

Задачу по обнаружению целей решает РЛС 1Л122 «Гармонь». Станция способна вести круговой мониторинг воздушного пространства и обеспечивать автоматическое сопровождение целей. Она может обнаруживать летальные аппараты на дальности до 40 км и высоте не менее 10 км. Обновление данных о целях происходит с темпом от двух до десяти секунд.

  • Машина разведки и управления комплекса «Гибка-С»
  • © АО «НПК «КБМ»
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Опрошенные RT эксперты обратили внимание на то, что отечественные инженеры выбрали наиболее оптимальную платформу для размещения «Гибки-С». Новейший бронеавтомобиль «Тигр-М» совмещает качества армейского вездехода и манёвренного хорошо защищённого транспортного средства. Машина является детищем ООО «Военно-промышленная компания» (Москва).

В материалах Минобороны РФ говорится, что «Тигр-М» предназначен для разведки, огневой поддержки, патрулирования, сопровождения и охраны колонн. Автомобиль обеспечивает «высокую защищённость экипажа, груза и узлов автомобиля от стрелкового вооружения и фугасов в боевых условиях».

Другими ключевыми достоинствами «Тигра-М» являются неприхотливость и высокая проходимость. Машина уверенно чувствует себя в лесисто-болотистой местности, горах, пустыне и на просторах Арктики. По бездорожью автомобиль может развивать скорость до 90 км/ч.

«Сфера применения чрезвычайно широка»

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что появление «Гибки-С» в Вооружённых силах РФ позволит упростить задачу прикрытия мотострелковых подразделений на марше. По его словам, в Сухопутных войсках данную функцию наиболее качественно выполняет ЗРК «Тор-М2», однако его не всегда удаётся привлекать к выполнению боевых миссий.

«Естественно, «Гибка-С» заметно уступает по характеристикам «Тор-М2». Однако её преимущество заключено в компактности и дешевизне. При необходимости комплекс можно выпускать крупными партиями и относительно легко монтировать на широко распространённые в армии «Тигры», — сказал Леонков.

Как полагает аналитик, на современном театре военных действий большую опасность для подразделений Сухопутных войск представляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их активно используют незаконные вооружённые формирования Ближнего Востока для организации диверсий и терактов.

«Как показывает практика, беспилотники могут буквально подкрадываться к армейским колоннам или местам базирования, где располагается дорогостоящая техника или личный состав. Они сбрасывают взрывчатое устройство или врезаются в цель. Я думаю, что «Гибка-С» в первую очередь будет обеспечивать защиту от БПЛА», — рассуждает Леонков.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в разговоре с RT обратил внимание на актуальность мониторинга разнообразных летательных аппаратов. По его мнению, даже небольшие мобильные подразделения должны иметь возможность получать информацию о состоянии воздушной обстановки.

  • Испытание пусковой установки «Гибка-С»
  • © АО «НПК «КБМ»

«Сейчас велика потребность в компактных средствах разведки и мониторинга воздушного пространства. Эту задачу отчасти решает «Гибка-С», которая устанавливается на бронированные внедорожники «Тигр». Комплекс способен защитить мотострелковое или десантное подразделение от главных врагов — беспилотников и вертолётов», — сообщил Литовкин.

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Аналитик подчеркнул, что «Гибка-С» значительно эффективнее традиционных ПЗРК. Она позволяет обнаруживать цели в автоматическом режиме, снимает с военнослужащего необходимость нести комплекс, подбирать подходящую ракету и осуществлять прицеливание. Новейший ЗРК выполняет почти все рутинные функции без участия человека.

«Сфера применения «Гибки-С» чрезвычайно широка. Скорее всего, наряду с Сухопутными войсками комплекс поступит в ВДВ и армейский спецназ. В принципе, «Гибку-С» могут использовать все виды и рода ВС, которые передвигаются на «Тиграх». Такое оружие заметно повышает мобильность и, как следствие, живучесть подразделения. Оно пригодится как в наступлении, так и в обороне», — подчеркнул Литовкин.

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