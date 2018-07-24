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В "Единой России" заявили, что Джабраилова исключили из партии в 2017 году

24 июля 2018, 20:54  •  61 • Политика

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Предприниматель Умар Джабраилов был исключен на законных основаниях из рядов "Единой России" еще в 2017 году в связи с вступлением в отношении него обвинительного приговора суда. Об этом заявили ТАСС во вторник в пресс-службе единороссов, комментируя сообщения СМИ об исключении Джабраилова из партии.

"5 декабря 2017 года решением заседания местного политического совета местного отделения партии "Единая Россия" района Арбат Центрального административного округа Москвы Джабраилов Умар Алиевич был исключен из членов партии на законных и легитимных основаниях в соответствии с пунктом устава партии за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам", - пояснили в пресс-службе.

Вечером 29 августа 2017 года экс-сенатор Джабраилов, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в гостинице Four Seasons. Его доставили в отдел полиции и позже отпустили под подписку о невыезде. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В ноябре того же года Тверской суд Москвы приговорил Джабраилова к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Сразу после возбуждения уголовного дела членство Джабраилова в "Единой России" было приостановлено. Это было сделано в соответствии с партийный уставом, согласно которому возбуждение уголовного дела против единоросса влечет приостановку членства в партии, а вступление в законную силу обвинительного приговора суда - лишение партбилета.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на адвоката Джабраилова появилась информация о его исключении из рядов "Единой России", причем это действие характеризовалось представителем экс-сенатора как незаконное.

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