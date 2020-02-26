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В «Единой России» создадут аппарат председателя партии
26 февраля 2020, 16:09 • 60 • Политика
Аппарат председателя «Единой России» Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение примут в среду, 26 февраля, на заседании президиума генсовета единороссов. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале партии.
Отмечается, что аппарат займется обеспечением работы Дмитрия Медведева по партийной линии и координацией управлений Центрального исполнительного комитета по повестке председателя, передает ТАСС.
В сообщении уточняется, что аппарат возглавит Жанна Одинцова, которая «переходит на работу в партию с должности помощника председателя правительства РФ».
15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра, доложил президенту России Владимиру Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин. 21 января президент России подписал указы о формировании нового кабинета министров.
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