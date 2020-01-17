В «Единой России» огласили претензии к работе четырех министерств

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть претензии и замечания к четырем министерствам: Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, 17 января.

Проблемные вопросы озвучивались на совещании с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которое состоялось накануне. В частности, по словам Неверова, с самого начала речь шла о Министерстве здравоохранения.

«Это и так называемая оптимизация здравоохранения, которая привела во многих случаях к тому, что медицинская помощь стала менее доступна, особенно это заметно в сельской местности и отдаленных районах, где закрыто большое количество ФАПов, есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля», — сказал Неверов.

Он отметил, что поступают жалобы и на эффективность расходования средств Министерством культуры. Прежде всего, это касается финансирования кинематографа. Решения Минкульта, по мнению Неверова, неоднозначно воспринимаются в обществе, а зачастую вызывают даже к негативную реакцию.

Что касается, Министерства труда и социальной защиты, то здесь единороссов не удовлетворила работа по повышению реальных доходов населения. Неверов отметил, что Минтруда не справляется с выполнением указов президента.

Вопросы к Министерству просвещения касались избыточной административной нагрузки учителей. Большее количество замечаний к программам обучения, к учебникам и в целом к системе дошкольного и школьного образования.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Перед этим в Госдуме прошло голосование по вопросу назначения Мишустина, его кандидатуру поддержали 383 депутата, 41 воздержался. Проголосовавших против не было.

Партия «Единая Россия», в преддверии голосования, поддержала кандидатуру Мишустина.