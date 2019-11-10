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В ЕБРР и ЕИБ призвали Украину не спешить с земельной реформой

10 ноября 2019, 10:09  •  159 • Украина
Директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру призвали Украину не спешить с земельной реформой.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Земельная реформа — такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы. Давайте возьмём паузу, подумаем и сделаем всё постепенно и правильно. И сбережём права малых фермеров», — сказал Патроне во время Киевского международного экономического форума.

Сулакру также отметил, что украинским властям стоит действовать постепенно, а не спешить.

«Украине не стоит спешить... Я бы рекомендовал делать это постепенно, вначале решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя её», — указал он.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

В сентябре правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе.

Подробнее по теме — в материале RT.

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