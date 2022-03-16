|
В ЕАО проведены учения с комплексами "Искандер-М"
16 марта 2022, 09:40 • 41 • Политика
Военные провели учебные стрельбы из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Еврейской автономной области. Об этом оповестила пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе учений состоялись электронные пуски крылатых ракет, а потом военные отразили нападение "диверсантов". Водители отработали манёвры в разной местности с преодолением препятствий.
- указано в сообщении.
Также военные отработали проверку систем ракет, после чего их перезагрузили с помощью транспортно-заряжающих машин.
Ранее сообщалось, что Вашингтон поднял в небо четыре "самолёта Судного дня". Военный эксперт Юрий Кнутов уверен: США демонстрируют свою готовность нанести удар.
Подпишитесь на нас
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 марта 2022, 21:40
|
15 марта 2022, 12:40
|
09 марта 2022, 10:05
|
11 марта 2022, 00:05
|
14 марта 2022, 02:50
|
11 марта 2022, 07:40
|
14 марта 2022, 02:15