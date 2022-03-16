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В ЕАО проведены учения с комплексами "Искандер-М"

16 марта 2022, 09:40  •  41 • Политика
Военные провели учебные стрельбы из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Еврейской автономной области. Об этом оповестила пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе учений состоялись электронные пуски крылатых ракет, а потом военные отразили нападение "диверсантов". Водители отработали манёвры в разной местности с преодолением препятствий.
Решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника,
- указано в сообщении.
Также военные отработали проверку систем ракет, после чего их перезагрузили с помощью транспортно-заряжающих машин.
Ранее сообщалось, что Вашингтон поднял в небо четыре "самолёта Судного дня". Военный эксперт Юрий Кнутов уверен: США демонстрируют свою готовность нанести удар.

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