В ЕАО проведены учения с комплексами "Искандер-М"

Военные провели учебные стрельбы из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Еврейской автономной области. Об этом оповестила пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе учений состоялись электронные пуски крылатых ракет, а потом военные отразили нападение "диверсантов". Водители отработали манёвры в разной местности с преодолением препятствий.

Решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника,

- указано в сообщении.

Также военные отработали проверку систем ракет, после чего их перезагрузили с помощью транспортно-заряжающих машин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон поднял в небо четыре "самолёта Судного дня". Военный эксперт Юрий Кнутов уверен: США демонстрируют свою готовность нанести удар.