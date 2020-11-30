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В двух странах Европы вспышки птичьего гриппа: Фермеры начали массовый убой

30 ноября 2020, 21:00  •  48 • В мире
Птичий грипп накрыл европейские фермы, вспышки были зафиксированы в Бельгии и Норвегии. Для борьбы с инфекцией было уничтожено более ста тысяч птиц.
В двух странах Европы зафиксировали вспышки птичьего гриппа. Инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд. Также очаг H5N5 был выявлен на птицеферме в Бельгии, недалеко от границы с Францией.
Норвежские власти призвали граждан сообщать о случаях обнаружения мёртвых птиц. При этом отмечается, что для человека этот вирус не особо опасен.
"Риск заражения людей очень низкий", - заявил представитель Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд.
Однако в ряде регионов будет введён так называемый комендантский час для домашней птицы, их будут закрывать в помещениях, чтобы не допустить заражения.
В Бельгии на данный момент от птичьего гриппа погибли 600 птиц. При этом для нераспространения инфекции была забита 151 тысяча птиц.

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