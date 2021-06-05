В двух шагах от войны. Алексей Пушков о настоящих "красных линиях" и новом "Карибском кризисе"

Среди всех российских парламентариев председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков занимает особое место. И не только потому, что он журналист и является ещё и ведущим популярной общественно-политической программы. Алексея Константиновича всегда отличает индивидуальная позиция, чёткий и предельно конкретный взгляд на происходящие в и вокруг России процессы, особое мнение. Потому и неудивительно, что он стал желанным гостем телеведущего Царьграда Юрия Пронько на Петербургском международном экономическом форуме.

Управляемый хаос? Нет, контролируемая конфронтация

Пронько: Алексей Константинович, все находятся в предвкушении встречи Путина и Байдена. Однако уже произносятся слова, что не надо переоценивать ожидания. На ваш взгляд, где мы сейчас находимся в отношениях России и США, России и Запада?

Пушков: Мы с Соединёнными Штатами находимся на достаточно опасной фазе, которая, на мой взгляд, к войне не приближается. Почему она, тем не менее, опасна? Практически все отношения сузились настолько, что у нас исчезли возможности для диалога. Даже наши послы – российский находится в Москве, а американский – в Вашингтоне. Это серьёзный сигнал, фактически это временное понижение уровня дипломатических отношений. Хотя это не признано сторонами, но это так. Но это не причина плохих отношений, а следствие. На мой взгляд, опасность этой фазы состоит в том, что если мы сейчас не договоримся, как будем эту напряжённость держать под контролем, то можем подойти к чему-то, напоминающему Карибский кризис 1962 года. Когда противоречия сторон достигают такой остроты, что обе стороны движутся к возможному использованию вооружённых сил.

Тогда Хрущёв и Кеннеди нашли в себе достаточно разума и выдержки, чтобы отойти от края. Тогда был кризис по поводу Кубы. В современных условиях вполне может возникнуть кризис такого рода вокруг Украины. Или, скажем, в Чёрном море. Когда действия той же американской стороны, регулярно присылающей военные корабли в Чёрное море, вызовут нашу ответную реакцию и произойдёт какое-то столкновение, допустим, в воздухе или судов. После этого в США потребуют наказать Россию. Начнётся нагнетание, что США должны показать силу, иначе с ними не считаются. Мы, со своей стороны, должны будем показать, что готовы принять вызов. Так и начинаются Карибские кризисы. Поэтому сейчас очень важно такой кризис предотвратить.

– И что поможет его предотвратить?

– На мой взгляд, встреча двух президентов. Для меня очень показательно, что Байден настаивал на встрече. Байден, как политик старой школы, очень хорошо понимает, что такое военные факторы во внешней политике. Несколько лет тому назад Владимир Путин ознакомил мировую общественность, в том числе американскую сторону, с новейшими видами вооружений, которые сейчас у нас имеются. В частности, сверх- и гиперзвуковые вооружения, "Циркон", "Авангард" и т.д. Через год на вооружение наших стратегических ядерных сил поступят новейшие баллистические ракеты "Сармат". И они представляют очень серьёзную угрозу для США в случае, если мы подойдём к военному конфликту. В Соединённых Штатах это очень хорошо понимают. В отличие от тех, кто говорил, что это всё мультики, в США понимают, что это не мультики.

От Сирии и до Украины

– А почему тогда говорят, что не стоит переоценивать значение встречи?

– У нас очень разные стартовые позиции. Мы не хотим конфронтации, а американцы с нами хотят договориться о контроле над конфронтацией. Они не хотят отказываться от неё, но стремятся контролировать. То есть это будет упорядоченная враждебность, если хотите.

Чтобы было понятней, я приведу пример Сирии. Когда мы начали нашу военно-воздушную операцию, там уже работала и действовала американская авиация и авиация американских союзников. Какое было принято решение? Ни в коем случае не войти в конфликт с русскими. Чтобы американский самолёт не столкнулся с российским. Чтобы не было случайного запуска ракеты или чего-то подобного. Это была установка министра обороны Соединённых Штатов Мэттиса. Который, несмотря на свое прозвище Бешеный Пёс, очень хорошо понимал, что не надо сталкиваться с русскими в небе над Сирией, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям. И обе стороны заключили соглашение о предотвращении инцидентов в воздухе. Потому что Сирия не стоит войны между Россией и США.

– А Украина?

– Украина – это совсем другой вопрос. Но, думаю, в Вашингтоне полагают, что и она не стоит войны между нами. Соединённые Штаты будут продолжать поддерживать Украину политически, продолжат вооружать, хотя, наверное, наступательные вооружения будут поступать туда ограниченно. Но… туда не будут посланы американские войска. В случае конфликта вокруг Донбасса американские военные не будут на стороне Вооружённых сил Украины. Это очень важный момент, принципиальный момент. И Байден, как я думаю, даёт понять именно это встречей с Путиным. При этом Байден собирается сказать нашему президенту, что Украина – важнейший партнёр США, и он настаивает, чтобы мы сдержанно себя вели в отношении Украины. Они не бросают Украину и не бросают туда свои войска. Конфронтация сохранится и по Крыму, и по Донбассу, и по Сирии, и по Балтике и т.д.

– Украина является точкой непредсказуемого напряжения в отношениях России и Запада в целом?

– Украина, я считаю, самая опасная точка. Ну, вот, представьте себе. Если на Украине, допустим, возобладает авантюристическая партия войны. И они скажут: давайте мы начнём военные действия и поставим западные страны перед необходимостью нас защищать. Иначе они будут выглядеть бледно, иначе НАТО – это ерунда, а Америка – это не глобальный лидер, иначе все увидят, что Путин их ни во что не ставит. Давайте их заставим выступить в военном плане на нашей стороне. Если вы меня спросите, какой процент такого развития событий, я скажу: небольшой. Но теоретически он есть, поэтому надо его убрать.

Американцев надо кормить их же "этодругином"

– Нормализации отношений, то есть, ждать не стоит?

– Когда они говорят: давайте нормализовывать отношения, у меня вопрос: как вы можете их нормализовать, если у вас 75 санкций против России? Или они это хотят превратить в некую новую норму: давайте нормализовывать, а санкции будут действовать? Я категорический противник, чтобы мы на это согласились. Потому что санкции – это не норма, это акт экономической войны. И мы должны это чётко совершенно сказать, что, если вы хотите нормализации – отменяйте всю эту чертовщину. А если хотите конфронтации – значит, мы будем тоже действовать так, как принято в условиях конфронтации.

И ещё один момент, я считаю, очень важный. Мне кажется, нам пора уже переходить к более активной позиции по правам человека. Накануне встречи они говорят, что намерены заявить Путину их позицию по Навальному. И что они не дадут России нарушать права человека. Послушайте, самый большой нарушитель прав человека в мире сегодня – это Соединённые Штаты Америки. И я считаю, что было бы вполне уместно перед саммитом сделать заявление, что у нас есть уйма претензий к Соединённым Штатам по правам человека. Можно их даже обозначить. Потому что здесь же игра с открытыми картами. Это всё публичные явления. Вообще, когда вы защищаете права человека, то не надо таинственно шептать, что вы будете их защищать. Вы говорите, что, вот, вас беспокоит Навальный? А нас беспокоит судьба Джулиана Ассанжа. Почему он находится до сих пор в британской тюрьме? Почему Соединённые Штаты добиваются его экстрадиции? Почему вы преследуете людей, которые, в принципе, раскрыли незаконную деятельность американских военных и разведывательных организаций?

– А вам на это ответят, что "этодругое". Уже мем пошёл такой.

– Наш президент имеет возможность сказать Байдену: это не другое, а как раз то самое. Это первое. Второе: 400 человек арестованы в США в связи с обвинениями в так называемой попытке государственного переворота, во время так называемого штурма Капитолия. Они за полгода не нашли ни одного подтверждения, что это был государственный переворот. У этих людей не было лидера, оружия, тайных центров финансирования, даже какого-то штаба, который бы им говорил: сейчас Капитолий, потом почта-телеграф-телефон и так далее. Более того, это известный факт: полиция Вашингтона пять раз получала предупреждения, им предлагали прислать подкрепление полицейские из других штатов, Национальную гвардию. Но глава вашингтонской полиции сказал: нет, это всё не нужно. Может, потому что надо было толпе ворваться в Капитолий, чтобы потом начать судебные процессы против сторонников Трампа, обвинить Трампа в призывах к госперевороту и так далее. Я считаю, что здесь имела место очень мутная история. И тут явно была политическая игра со стороны демократов.

Или почему бы нам не поднять тему, когда американские крылатые ракеты поражали свадьбы в Афганистане? Они сейчас уходят из Афганистана, а сколько они там трупов оставили среди мирного населения? Причём даже не случайные жертвы во время военной операции. Просто ошибки. Когда им говорили, что там террористы, и они уничтожали свадьбу.

– А они опять заявят, что "этодругое".

– Они могут сказать всё что угодно. Меня не интересует, что они скажут. Меня интересует, что мы будем говорить. Мы должны уже, наконец, не просто выслушивать от них требования, а говорить, что у нас к Соединённым Штатам есть очень серьёзные вопросы о правах человека. И я думаю, это бы сильно изменило и их публичные расклады, и имидж России. Нам есть что сказать в этой области.