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В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
10 июня 2019, 10:24 • 115 • Украина
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
© РИА Новости
Об этом сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«В 23:00 воскресенья была остановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь (209 тыс. жителей) и Умань (84 тыс. жителей)», — указывается в заявлении.
Уточняется, что утром 10 июня водоснабжение Умани осуществлялось из резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В Белой Церкви создан запас на сутки.
«Население обеспечивается водой путём подвоза и из бюветов», — отмечается в сообщении.
Специалисты проводят мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории Роси.
Ранее сообщалось, что Умань и Белая Церковь 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось. По факту загрязнения воды было возбуждено уголовное дело.
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