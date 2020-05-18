Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Главная / В мире

В душ на глазах у президента: Zoom сыграл жестокую шутку с бразильским бизнесменом

18 мая 2020, 11:55  •  43 • В мире
Бразильский бизнесмен оказался в очень неловкой ситуации, когда после совещания с коллегами пошёл принять душ. Zoom сыграл с ним жестокую шутку: мужчина сходил в душ на глазах у президента и ещё 22 человек.
Видеоконференция состоялась несколько дней назад. Президент Федерации промышленности штата Сан-Паулу Пауло Скаф пригласил 22 бизнесмена и президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы обсудить текущие вопросы. Один из участников чуть не сорвал совещание.
Когда видеовстреча подошла к концу, один из бизнесменов разделся и отправился в душ. Видеть это остальные участники совещания были не очень готовы. Дело в том, что предприниматель забыл выключить Zoom.
Публично совещание не транслировалось, но звуковую дорожку журналистам всё-таки удалось достать. Первым на неловкий момент обратил внимание бразильский президент. Он же указал на смелого предпринимателя Скафу. Тот отреагировал сразу: "Тут парень самоизолировался голым. Отлично!" Другие участники беседы и президент вместе с ними смеялись.
"Парню стало жарко от разговора, и он пошёл принять холодный душ", - ещё раз пошутил Скаф.
Имя бизнесмена, который попал в неловкую ситуацию, до сих пор неизвестно, пишет Daily Mail.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на транзит газа
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
17 мая 2020, 18:55
Смотрели на НЛО, теперь больны: США рассекретили отчёты лётчиков "Теодора Рузвельта"
17 мая 2020, 19:55
По рекомендациям США: Зеленский распорядился усиленно тестировать украинцев
17 мая 2020, 19:55
В Латвии и Эстонии восстановят бункеры «лесных братьев»
17 мая 2020, 19:55
"Не просто выпихнуть, а продать": Лукашенко спрогнозировал высокий спрос на картошку
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза ф...
18 мая 2020, 07:55
Опрос показал, как УССР жилось в составе Советского Союза
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
12 мая 2020, 06:55
"Впервые выслушали в Киеве": Поклонская дала интервью журналисту с Украины
15 мая 2020, 18:55
Истребители и фотографии: Документы по делу MH17 заставили Украину напрячься
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.