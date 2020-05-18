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В душ на глазах у президента: Zoom сыграл жестокую шутку с бразильским бизнесменом
18 мая 2020, 11:55 • 43 • В мире
Бразильский бизнесмен оказался в очень неловкой ситуации, когда после совещания с коллегами пошёл принять душ. Zoom сыграл с ним жестокую шутку: мужчина сходил в душ на глазах у президента и ещё 22 человек.
Видеоконференция состоялась несколько дней назад. Президент Федерации промышленности штата Сан-Паулу Пауло Скаф пригласил 22 бизнесмена и президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы обсудить текущие вопросы. Один из участников чуть не сорвал совещание.
Когда видеовстреча подошла к концу, один из бизнесменов разделся и отправился в душ. Видеть это остальные участники совещания были не очень готовы. Дело в том, что предприниматель забыл выключить Zoom.
Публично совещание не транслировалось, но звуковую дорожку журналистам всё-таки удалось достать. Первым на неловкий момент обратил внимание бразильский президент. Он же указал на смелого предпринимателя Скафу. Тот отреагировал сразу: "Тут парень самоизолировался голым. Отлично!" Другие участники беседы и президент вместе с ними смеялись.
"Парню стало жарко от разговора, и он пошёл принять холодный душ", - ещё раз пошутил Скаф.
Имя бизнесмена, который попал в неловкую ситуацию, до сих пор неизвестно, пишет Daily Mail.
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