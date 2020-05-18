В душ на глазах у президента: Zoom сыграл жестокую шутку с бразильским бизнесменом

Видеоконференция состоялась несколько дней назад. Президент Федерации промышленности штата Сан-Паулу Пауло Скаф пригласил 22 бизнесмена и президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы обсудить текущие вопросы. Один из участников чуть не сорвал совещание.

Когда видеовстреча подошла к концу, один из бизнесменов разделся и отправился в душ. Видеть это остальные участники совещания были не очень готовы. Дело в том, что предприниматель забыл выключить Zoom.

Публично совещание не транслировалось, но звуковую дорожку журналистам всё-таки удалось достать. Первым на неловкий момент обратил внимание бразильский президент. Он же указал на смелого предпринимателя Скафу. Тот отреагировал сразу: "Тут парень самоизолировался голым. Отлично!" Другие участники беседы и президент вместе с ними смеялись.

"Парню стало жарко от разговора, и он пошёл принять холодный душ", - ещё раз пошутил Скаф.

Имя бизнесмена, который попал в неловкую ситуацию, до сих пор неизвестно, пишет Daily Mail.