В Думу внесут проект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий право работающим пенсионерам — ветеранам сельского хозяйства — получать надбавку к пенсии. Об этом сообщил 20 августа один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Вносим законопроект, предусматривающий право на повышение фиксированной выплаты пенсионерам, имеющим достаточный стаж работы в сельской местности и продолжающим работать», — сообщил Нилов в своем Telegram-канале, где разместил документ.

Согласно закону «О страховых пенсиях», повышенная фиксированная выплата в размере 25% суммы фиксированной выплаты положена за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет только для неработающих пенсионеров.

Депутат назвал это ограничение «абсурдом» и заявил, что при помощи законопроекта депутаты намерены его исправить.

Предлагаемый законопроектом срок вступления в силу — 1 января 2022 года.

Ранее, 18 августа, депутаты от партии КПРФ внесли в Государственную думу (ГД) законопроект о возвращении пенсионного возраста, установленного до 2018 года, то есть, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам).