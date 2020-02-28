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В Думу внесли законопроект о запрете иностранного и двойного гражданства для послов России

28 февраля 2020, 21:24  •  83 • Политика

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев внесли в Госдуму законопроект, запрещающий послам РФ иметь иностранное и двойное гражданство. Документ опубликован в пятницу в электронной базе данных нижней палаты.

"Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства", - говорится в тексте законопроекта.

Данный запрет также предлагается распространить на представителей и постоянных наблюдателей РФ при международных организациях.

Согласно пояснительным материалам, инициатива обусловлена будущими изменениями в Конституции РФ, направленными на запрет для ряда должностных лиц иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в другой стране. "Таким образом, изменением, вносимым в федеральный закон, в российском законодательстве устанавливается единообразный подход в отношении требования для лица, замещающего государственную должность РФ, иметь только российское гражданство", - указано в материалах.

В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство на дипломатов. Разработкой документа занимались комитеты Совфеда по международным делам и по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправку, запрещающую высшим должностным лицам субъектов РФ и руководителям федеральных государственных органов иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

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