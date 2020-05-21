В Думу внесли законопроект о возможности закупки РФ дефицитных товаров без учета контрсанкций

В Госдуму внесли законопроект о возможности закупки Россией дефицитных товаров, в том числе масок и медицинского оборудования, без учета контрсанкций. Документ размещен 20 мая в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» и изложить ее в следующей редакции: «Меры воздействия (противодействия), предусмотренные пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации. Условия ввоза и перечень таких товаров определяются правительством Российской Федерации».

В пояснительной записке к документу говорится, что данный закон был принят в качестве ответной меры на вызовы США, которые выражались в недружественных и неконструктивных действиях в отношении России. В частности, в нем предусмотрена возможность отказа от введения контрмер в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, однако отсутствует уточнение, каким органом принимается такое решение.

«В особых условиях, как показал опыт распространения пандемии коронавирусной инфекции, существует риск возникновения дефицита на отдельные товары или компоненты для их производства, на которые введен запрет или ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с указанным законом», — отмечают авторы законопроекта.

В частности, такой запрет был введен в ответ на недружественные действия Украины: в перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию этой страны, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными.

Изменения в вышеупомянутый федеральный закон предлагается внести, для того чтобы устранить нежелательные последствия от подобных ограничений.

Ранее в этот же день в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий удвоение пособий по уходу за детьми. Согласно действующему законодательству, минимальное пособие на первого ребенка составляет 1,5 тыс. рублей, на второго и последующих детей — 3 тыс. рублей.

15 мая президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 мая рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке граждан из-за ситуации с коронавирусом.

Ограничительные меры в отношении России ввели Евросоюз, США и ряд других стран в марте 2014 года. Причиной послужила ситуация на Украине. Киев ввел первые санкции в апреле 2014 года. В 2015 году Петр Порошенко, занимавший тогда должность президента Украины, подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В санкционный список вошли 388 физлиц и 105 юрлиц, после чего неоднократно расширялся.

В ответ на санкции со стороны Запада России создала аналогичный список лиц, въезд которых в страну был объявлен нежелательным. Кроме того, Москва ввела ряд специальных экономических мер. В 2014 году было введено эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Через год он был расширен, в него вошла Украина.

В июне 2018 года подписан федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Таким образом, правительство России получило возможность по решению президента страны вводить контрсанкции в отношении недружественных стран и организаций, связанных с ними. Такие компании не могут участвовать в контрактах по госзакупках и в приватизации имущества РФ. Меры противодействия не распространяются на жизненно важные товары, которые не производятся в России.