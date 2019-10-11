В Думу внесли законопроект о праве охоты с чужим оружием

Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому лица старше 16 лет имеют право носить и использовать оружие, переданное им для охоты. Проект закона был размещен в системе обеспечения законодательной деятельности 10 октября.

Среди авторов законопроекта числятся депутат Владислав Резник, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев.

Новый законопроект предлагает предоставить гражданам России, которые имеют разрешение на хранение оружия или лицензию на его приобретение, право носить и использовать официально зарегистрированное охотничье оружие, переданное им для охоты. Также в проекте указана возможность передавать охотничье оружие гражданам от 16 до 18 лет, однако им будет передаваться только охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие при лично представленном согласии законного представителя этого подростка.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что физические лица, которые на данный момент не имеют оружие в собственности и не планируют его приобретать, смогут получать разрешение на ношение и использование оружия. Отмечается, что новый вид разрешительного документа, который будет выдаваться на пять лет в аналогичном выдаче лицензии на приобретение оружия порядке.

Новое разрешение будет выдаваться после прохождения необходимого обучения, проверки отсутствия медицинских противопоказаний и других проверочных мероприятий. В отношении подростков законопроект предусматривает получение несовершеннолетним разрешения на ношение и использование оружия и охотничьего билета.

В соответствии с новым законопроектом иностранным гражданам новый вид разрешения на ношение и использование оружия будет выдаваться на два месяца, если меньший срок не установлен договором об оказании услуг охотничьими хозяйствами.

3 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским гражданам использовать луки и арбалеты на охоте.