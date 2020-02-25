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В Думу внесли поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции

25 февраля 2020, 18:39  •  46 • Политика

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во вторник внесла на рассмотрение профильного думского комитета по госстроительству и законодательству поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Об этом журналистам сообщил один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.

Данные предложения должны быть включены во вторую статью внесенного президентом РФ законопроекта об изменениях в Конституции, первая часть которого касается непосредственно изменений в основном законе, а вторая - общероссийского голосования, на которое изменения будут вынесены.

"Указывается, что назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование", - сказал Крашенинников.

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