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В Думу на следующей неделе внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

24 ноября 2019, 00:54  •  66 • Политика

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Законопроект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам прошел все необходимые согласования и будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщил в субботу журналистам зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Законопроект об обязанности сотрудников представляться подготовлен, на следующей неделе мы его внесем", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС. "Со всеми заинтересованными ведомствами он уже согласован", - добавил депутат.

Летом портал "ПроВладимир" со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Владимирской области сообщил, что закон "О войсках национальной гвардии РФ" не обязывает сотрудников и военнослужащих ведомства при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение. Представляться рекомендуется для недопущения конфликтных ситуаций, но не в случаях пресечения преступлений и административных правонарушений.

Хинштейн тогда сообщил ТАСС, что в адрес комитета поступают обращения, в том числе от СПЧ, в связи с данным вопросом, "но очень нужно четко определить и провести линию раздела тех сотрудников и военнослужащих, кто выполняет правоохранительные функции и может по своим полномочиям сравниться с сотрудниками полиции, и тех, кто выполняет специальные задачи". По словам Хинштейна, те сотрудники, которые выполняют правоохранительные задачи, в случае обращения на улицах к гражданам должны представляться и предъявлять удостоверения.

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