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В Думе уточнили, что законопроект о штрафах для иностранных СМИ касается Facebook и Google

17 декабря 2019, 14:24  •  62 • Политика

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подготовленный в Госдуме законопроект о крупных штрафах для иностранных организаций, включая СМИ, за нарушение российского избирательного законодательства затрагивает такие компании, как Google, Facebook и Twitter. Об этом во вторник ТАСС сообщил автор инициативы, первый замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошев.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что в текст законопроекта были внесены изменения, согласно которым предлагаемые штрафы грозят исключительно иностранным средствам массовой информации, которые подпадают под указанное в законе о СМИ определение, крупных компаний это не коснется. При этом газета утверждает, что "иностранные СМИ станут штрафовать как отечественные".

"Оба тезиса неверны, - сказал Шхагошев. - И Google, и Twitter, и Facebook, естественно, попадают под наш закон, и никаких изменений нет". "И второй тезис, который тоже абсолютно неверен, что теперь иностранные СМИ будут штрафоваться как отечественные. Категорически неправда, потому что этот законопроект об иностранных гражданах, организациях, в том числе СМИ. Именно под него попадают те организации и поисковики, о которых мы говорим", - уточнил депутат.

Автор уточнил, что в законопроект была лишь внесена отсылочная норма, которая привязывает определение иностранного средства массовой информации к тому, что указано в законе о СМИ. Согласно данному закону, юридическое лицо, зарегистрированное в другом государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, физическое лицо, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента. Это произойдет в том случае, если эти лица получают средства от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства или российских структур, признанных иноагентами.

Инициатива будет направлена на отзыв в правительство в конце этого года либо в начале следующего, уточнил Шхагошев. Ранее проект поддержал координационный совет фракции "Единая Россия".

О законопроекте

Законопроектом предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе в статью 5.11, которая предусматривает санкции для граждан, проводивших предвыборную агитацию, не имея на то права. Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения иностранным средством массовой информации или организацией повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 110 тыс. до 170 тыс. рублей, на должностных лиц - от 2,25 млн до 3,5 млн рублей. Штраф для юридических лиц может составить до 4% от оборота денежных средств, полученных СМИ за предшествующий календарный год, но не менее 2,25 млн рублей.

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