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В Думе прокомментировали возможный запрет на въезд в США привитых «Спутником V»

28 сентября 2021, 04:00  •  97 • Политика
Глава комитета Государственной думы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий назвал дискриминационным предположительное решение властей США не пускать на территорию страны привитых вакциной «Спутник V» иностранцев. Об этом он написал в понедельник, 27 сентября, в своем Telegram-канале.
«Мы видим весьма явные попытки задвинуть «Спутник V», не дать российской вакцине получить одобрение на уровне ВОЗ», — прокомментировал Слуцкий опубликованную в The Washington Post 27 сентября информацию о возможном запрете.
Газета отмечала, что новые требования для въезда, возможно, вступят в силу с ноября. Тогда пересечь границы США смогут лишь те иностранные граждане, которые имеют подтверждение о вакцинации одобренными властями страны либо ВОЗ препаратами. Во Всемирной организации здравоохранения 16 сентября заявляли, что пока неизвестно, как долго будут рассматривать заявку на одобрение препарата «Спутник V».
Также в понедельник стало известно, что власти Италии планируют рассмотреть вопрос включения привитых «Спутником V» в систему сертификатов о вакцинации Green Pass. Такие планы озвучил посол РФ Сергей Разов в стране на выступлении в «Русском доме». По его словам, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Италии Марио Драги попросил его рассмотреть этот вопрос.
«Драги сказал: «Обещаю, рассмотрим». Но в каком смысле и как скоро — ждем», — подытожил посол России.
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