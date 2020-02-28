В Думе поддержали поправки о запрете чиновникам иметь счета за границей

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции о запрете для президента и лиц, осуществляющих публичную власть, иметь счета и имущество за рубежом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета и одного из авторов предлагаемых изменений Павла Крашенинникова в пятницу, 28 февраля.

Еще одним автором стал сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон страны член Совета Федерации Андрей Клишас.

Согласно предлагаемым изменениям, таким лицам запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в заграничных банках за пределами территории России. Порядок осуществления этих запретов устанавливается федеральным законом.

Поправки касаются в том числе высших должностных лиц российских субъектов и руководителей федеральных госорганов. ТАСС отмечает, что аналогичные требования распространяются на супругов и несовершеннолетних детей осуществляющих публичную власть лиц.

Изменения вносятся в главы 3 и 4 Конституции — «Федеративное устройство» и «Президент Российской Федерации». Эти положения вносятся в пункт «т» статьи 71, в часть 3 статьи 77 и часть 5 статьи 78. Также изменения вносятся в статью 81 Главного закона страны.

Крашенинников добавил, что в соответствии с концепцией одобренных ранее поправок в некоторых статьях Конституции предлагается закрепить дополнительные ограничения для отечественных властей, кроме одобренного в первом чтении возрастного ценза и запрета иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Ранее, 26 февраля, российский лидер Владимир Путин одобрил идею включить в Основной закон запрет для высших должностных лиц, включая министров, сенаторов и губернаторов, иметь заграничные активы и счета за рубежом. Также он заявил, что поступило более 900 предложений о поправках к Конституции.

Проект закона о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января. 23 января он был одобрен в первом чтении. Проект включает предложения по корректировке 22 глав Основного закона. Профильный комитет ГД предложил провести второе чтение 10 марта.