В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Россияне смогут получить кэшбэк при оформлении турпутевок внутри страны до конца года. Такую возможность анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин во время отчета кабинета министров в Госдуме. В Российском союзе туриндустрии «Известиям» сообщили, что программа заработает уже с 15 августа, а список участвующих регионов будет дополнительно увеличен в октябре. Нынешний отчет правительства стал 12-м за время существования этой практики. Для Михаила Мишустина это первое такое выступление в парламенте в качестве главы кабинета министров, сформированного в январе. Премьер рассказал о принятых во время пандемии мерах и ответил на вопросы парламентариев.

Вернуть и отдохнуть

Выступая в Госдуме, Михаил Мишустин объявил о решении правительства дополнительно выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов граждан, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах . Любой человек, купивший пакетный тур на отечественный курорт, сможет рассчитывать на возвращение части потраченных денег. Сумма составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от тура, сказал Михаил Мишустин.

— Сегодня эта отрасль в сложном положении. Нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма, — добавил премьер.

Ростуризм вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) уже разрабатывает систему кэшбэка. Ее планируется запустить в августе . Для возврата средств оплату тура необходимо произвести картой «Мир», а его стоимость должна составить не менее 25 тыс. рублей. Длительность поездки — минимум пять ночей. При покупке пакетного тура стоимостью до 50 тыс. рублей возврат составит 5 тыс. Если путешествие обойдется в сумму до 75 тыс. рублей, то кэшбэк может составить 10 тыс.

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В ближайшие дни правительство примет постановление о порядке выплат, а перечень регионов будет опубликован на специальном портале. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Первоначально в списке субъектов с кэшбэком будет около 50 регионов.

— С 1 октября будут добавлены Краснодарский край, Крым, Севастополь, Москва, Санкт-Петербург и ряд других. Возвратность 20% средств от потраченной суммы — серьезное подспорье . По аналогии с товарами и услугами, которые предоставляются в других странах, сумма возврата составляет 3–10%. Очень важно наладить механизм, и очень хорошо, что средства будут поступать напрямую потребителю. Думаю, это позволит генерировать потоки на тех направлениях, в которых государство заинтересовано , — считает вице-президент РСТ.

Он добавил, что более 70% россиян хотят отправиться в путешествие, но многие не могут этого сделать из-за нехватки средств.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С этим согласен и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его мнению, подобная «завлекалка» может быть интересна держателем карт «Мир» , но пока у многих семей не слишком хорошее материальное положение, чтобы думать об отпуске, даже с учетом кэшбэка.

Ограничения на передвижения, которые многие страны установили из-за пандемии коронавируса, дали возможность российским регионам показать себя, раскрыть свой туристический потенциал, считает депутат Виктор Зубарев.

— Не будем забывать, что доходы населения и, соответственно, возможности для отдыха также сократились в последнем квартале. Решение простимулировать спрос грамотное и своевременное, — сказал парламентарий «Известиям».

По его мнению, внимание необходимо уделить и проблемам, которые остаются на наших курортах — например, устаревшей инфраструктуре и сервису, которые пока уступают зарубежным.

Поддержали всех

Обычно доклад правительства строится на подведении итогов работы за прошлый год, но из-за вспышки COVID-19 особое внимание было уделено деятельности кабинета министров в период пандемии . Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация потребовала выделить 170 млрд рублей на закупку медицинского оборудования, перепрофилирование коечного фонда страны, выплаты врачам и поддержку региональных систем ОМС. В рекордно короткий срок было развернуто 184 тыс. коек, закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. Дотации из федерального бюджета регионам на эти цели составили около 66 млрд рублей.

— Правительство работало буквально круглосуточно. Все наши решения были подчинены одному — спасению жизни людей, — сказал глава кабмина.

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Отдельно премьер отметил, что за время пандемии сильно изменился рынок труда. С 1 апреля число безработных выросло в 3,5 раза, и сейчас в стране их около 3 млн. Кабинет министров принял решение на три месяца продлить выплату пособий тем, кто остался без работы. Также введены различные выплаты на детей — семьи получили помощь на общую сумму в 600 млрд рублей .

Еще один блок доклада председателя правительства был посвящен поддержке малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей . Компаниям предоставили отсрочки по обязательным платежам, для МСП с 30 до 15% были уменьшены страховые взносы с зарплат, за II квартал были списаны все налоги, также им выдали займы под нулевой процент на заработную плату. Было заключено 40 тыс. кредитных договоров на общую сумму около 93 млрд рублей.

Для системообразующих предприятий была введена отдельная программа поддержки . По словам Михаила Мишустина, такие компании выступают работодателями более чем для 6 млн человек, а их деятельность оказывает влияние на четверть экономики страны .

Фракционный вопрос

Традиционно после окончания доклада члены думских фракций задавали вопросы премьер-министру. Парламентариев особенно интересовали меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии . Депутат от «Справедливой России» Галина Хованская отметила снижение доходов граждан на фоне пандемии, что негативно отразилось на оплате жилищно-коммунальных услуг и на отрасли в целом. По мнению парламентария, решить проблему можно, усилив адресную поддержку. Михаил Мишустин напомнил, что семьи с низкими доходами получают соответствующие субсидии из региональных бюджетов.

Независимого депутата от партии «Родина» Алексея Журавлева интересовала готовность системы здравоохранения ко второй волне вируса и разработка российской вакцины против COVID-19 . Глава правительства в потенциале отечественной медицины не сомневается. По его словам, Россия готова к новой вспышке эпидемии. А над вакциной работают сразу несколько ведомств и 17 научных организаций. Сейчас на стадии подготовки 26 препаратов, четыре доказали свою безопасность.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Представитель «Единой России» Ольга Окунева спросила премьера о том, как будет организована в период пандемии работа летней оздоровительной кампании для детей . Премьер признался, что коронавирус внес свои коррективы, но всё не так уж и плохо. В настоящий момент в лагерях разрешена наполняемость под 50%.

Александр Ремезков из «Справедливой России» поинтересовался мерами по стимулированию потребительского и инвестиционного спроса . Премьер отметил, что основой для этого должен быть рост реального дохода граждан. Над этим правительство будет работать в рамках реализации нацпроектов.

Со стороны КПРФ была поднята проблема низких зарплат учителей . Депутат Олег Смолин посетовал, что указы главы государства по этому вопросу не выполняются. В ответ Михаил Мишустин заверил парламентариев, что средняя зарплата преподавателя на 0,3% выше среднего оклада наемных работников в России. Он просил сообщать о конкретных случаях невыполнения указов президента в вопросе выплат учителям.

Максим Власов из ЛДПР спросил у премьера о результатах программы льготной ипотеки под 6,5% и будет ли она продлена до начала 2021 года . Однозначного ответа не последовало — решение по пролонгации будет приниматься осенью. Премьер добавил, что благодаря льготной программе в июне число заемщиков увеличилось на 31%.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Самый нестандартный вопрос поступил от Олега Шеина из «Справедливой России». Парламентария интересовала «гаражная амнистия», которая позволит оформлять гражданам автомобильное место и землю в собственность. Сегодня в законодательстве нет отдельных положений по этому вопросу. Председатель правительства признался, что сам некоторое время назад лишился своего гаража. По его словам, кабмин принимает меры для решения этой проблемы и законопроект уже готов. Премьер попросил Госдуму поддержать документ, когда он будет внесен на рассмотрение.

Действующему главе правительства удалось выстроить партнерские отношения с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и нижней палатой, считает политтехнолог Константин Калачев .

— Очевидно, новый формат отчета и непартийность, безусловно, сыграли на его восприятии. У правительства есть понимание, что необходимо выйти на более эффективный уровень взаимодействия, и это происходит . Депутаты увидели в правительстве партнера, а не только «заказчика», потому что многие инициативы идут оттуда, — считает эксперт.

По мнению Константина Калачева, тесное взаимодействие связано также с необходимостью поддержания позитивного отношения к власти во времена непростой экономической ситуации в стране.