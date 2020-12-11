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В Дубно новогоднюю ёлку для города срубили на кладбище

11 декабря 2020, 10:00  •  119 • Украина

Какая-то беда с ёлками в этом году на Украине. Сначала в столице установили зелёную конструкцию со шляпой на верхушке вместо традиционной Вифлеемской звезды.

Кстати, впервые ёлка на центральной площади столицы Украины будет искусственной. Стоимость пластмассового новогоднего дерева — около 7 миллионов гривен, но за него заплатили спонсоры, а не киевский бюджет. А вот в городе Дубно Ровненской области решили круто сэкономить на праздновании Нового года: там украсили центральную площадь города ёлкой, срезанной на кладбище.

«Ну и что, что её взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдём. Раньше мы всегда покупали ёлку. Минимум обходилась бюджету города в 15 000 гривен. А здесь бесплатно и ещё очень хорошая, высотой 25 метров», — объяснил мэр города Василий Антонюк.

«Выражение „какая разница?‟ в стране становится мейнстримом, особенно, в исполнении политиков», — отметила журналист Светлана Крюкова.

Местные жители обижены намёками градоначальника о земле. Дескать, вместо праздничного настроения мэр призывает думать о смерти. К слову, житель Дубно Андрей Клено предлагает переделать и традиционные новогодние музыкальные композиции — чтобы соответствовали кладбищенской ёлке:

«А в чём проблема? Просто песенку надо подкорректировать:

„На кладбище родилась ёлочка,

На кладбище она росла...‟

А кто там скакал?».

А Людмила Карпашова предложила «в целях экономии» из могил украшения для ёлки выкапывать, и вместо гирлянд использовать поминальные лампадки.

«По такой логике, и праздничные новогодние гуляния можно проводить на кладбище», — отметила она.

Жители соседних регионов удивляются такому решению, ведь Ровенская область — лесной край, и там проблем с зелёной красавицей быть не должно.

«Как же это всё печально. Мне кажется, что какой-то вирус поражает мозги у определённой категории моих соотечественников. И это не covid19. Это что-то более раннее, более опасное, ибо выедает содержимое черепной коробки и заменяет на желе. Заразу нам сначала занесли с оранжевыми „так‟, а когда наш иммунитет стал сопротивляться, закидали печеньками. И пока на плато той оранжево-шоколадной пандемии мы не вышли. Надеялись на зелёную вакцину, но она только усугубила заболевание», — пишет Анжела Граца.

Впрочем, какой год — такие и ёлки, констатируют многие украинцы.

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