В ДТП с микроавтобусом в Луганской области Украины пострадали десять человек

В городе Лисичанске Луганской области Украины произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате которого пострадали десять человек. Об этом сообщает пресс-служба управления областной полиции.

«В 12:10 мск на перекрёстке столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус марки «Рута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали десять человек, у троих из них переломы (рёбер и ключицы), у семерых — ушибы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Одесской области Украины в ДТП с участием микроавтобуса один человек погиб и десять пострадали.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.