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В ДТП с электричкой и микроавтобусом в Крыму пострадали двое граждан Украины
08 апреля 2018, 19:39 • 72 • Украина
В Крыму два гражданина Украины пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и электрички на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Министерства здравоохранения.
© пресс-служба МВД по РК
«Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объёме, вне зависимости от гражданства», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Отмечается, что двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Ещё один пострадавший — в травматологии, он получил травмы средней степени тяжести.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с электричкой и микроавтобусом в Крыму, в результате которого погибли пять человек.
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