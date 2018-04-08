В ДТП с электричкой и микроавтобусом в Крыму пострадали двое граждан Украины

В Крыму два гражданина Украины пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и электрички на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Министерства здравоохранения.

«Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объёме, вне зависимости от гражданства», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Ещё один пострадавший — в травматологии, он получил травмы средней степени тяжести.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с электричкой и микроавтобусом в Крыму, в результате которого погибли пять человек.