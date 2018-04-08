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В ДТП с электричкой и микроавтобусом в Крыму пострадали двое граждан Украины

08 апреля 2018, 19:39  •  72 • Украина
В Крыму два гражданина Украины пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и электрички на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Министерства здравоохранения.
 
© пресс-служба МВД по РК
 

«Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объёме, вне зависимости от гражданства», — приводит заявление ведомства РИА Новости. 

Отмечается, что двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Ещё один пострадавший — в травматологии, он получил травмы средней степени тяжести.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с электричкой и микроавтобусом в Крыму, в результате которого погибли пять человек. 

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