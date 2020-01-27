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В Донецке за фейки арестован член Общественной палаты

27 января 2020, 07:39  •  379 • Аналитика

Первый пошел


20 января стало известно о задержании скандально известного блогера и по совместительству члена Общественной палаты ДНР Александра Болотина. О том, что Болотин пропал, сообщили его родные. Уже через несколько часов стало известно, что блогер арестован; сотрудники МВД произвели выемку техники у него дома.


21 января пресс-центр МВД ДНР сделал официальное заявление, согласно которому Александра Болотина задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК ДНР (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично).



Также правоохранители заявили, что подозреваемый уличен в размещении в сети материалов, «содержащих заведомо ложную, неподтвержденную информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также порочащую честь, достоинство и деловую репутацию органов власти и силовых структур Донецкой Народной Республики».

Мученик или безумец?


Александр Болотин снискал себе скандальную славу в ЛДНР благодаря своим противоречивым публикациям в социальных сетях. Относительно невинный, хоть и яростный характер публикаций блогера постепенно принимал все более скандальный характер, пока наконец не появилось видео, в котором выглядящий нетрезвым блогер матерно прошелся по бойцам народной милиции ДНР. Поводом для недовольства Болотина стала стрельба, предположительно со стороны НМ ДНР.

Столкнувшись с ураганной реакцией общественности (и вполне вероятной угрозой неприятной беседы с бойцами народной милиции), Александр Болотин публично принес извинения, однако вскоре осмелел, а после того как ему удалось стать членом Общественной палаты ДНР, окончательно уверовал в себя и вступил в публичный и крайне нелицеприятный конфликт с главой Общественной палаты Александром Кофманом.

В последние недели Болотин выступил с агрессивной критикой властей, в частности, министра МВД Дикого. Вероятно, терпение властей лопнуло, и Болотина арестовали.

Как он служил в «Очистке»?


Неизвестно, как и зачем Болотина включили в состав Общественной палаты – крайне специфическая манера поведения блогера изначально вызывала подозрения в том, что Александр Болотин нуждается в профессиональной помощи. Вполне вероятно, что бывшего члена ОП ДНР нужно не судить, а посильно помочь ему. Тем не менее, факт остается фактом: Александр Болотин под арестом и теоретически это приключение может закончиться для него пятью годами тюремного заключения.

Впрочем, судьба отдельно взятого блогера не так важна — в конце концов, наговорил Болотин столько, что во времена покойного главы ДНР Александра Захарченко хватило бы трети, чтобы отправиться в подвал. Важнее сам прецедент – республика впервые использовала законодательные механизмы для того, чтобы защититься от нападок и призвать к ответу за распространение фейков.

Сам по себе данный момент является вполне положительным – в прежние времена журналистов и блогеров, занимающих недружественную или критическую по отношению к властям ЛДНР позицию, просто били и выдворяли за пределы республик. К тому же вполне вероятно, что деятельная борьба с фейками благотворно скажется на качестве той информации, которую не скрываясь распространяют в социальных сетях многие авторы.

В то же время возникает вполне закономерный вопрос: смогут ли власти в ЛДНР придерживаться умеренности? Не придется ли медийному сообществу Донбасса столкнуться с охотой на ведьм? Всем, включая автора, в скором времени предстоит это выяснить.
Егор Махов

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