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В Донецке установили напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
25 августа 2019, 19:24 • 8 • Украина
В Будённовском районе Донецка прошло торжественное открытие созданного с помощью 3D-принтера памятника русскому поэту Александру Пушкину.
@pushilindenis Twitter
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Открытие памятника было приурочено к 150-летию со дня основания города.
Уточняется, что установленный ранее на данном месте в 1959 году монумент Пушкину был демонтирован в августе 2019 года в связи с аварийным состоянием.
«Наши мечты, идеи воплотились благодаря неравнодушным людям. В принципе, этот памятник в полной мере можно назвать народным, потому что здесь нет ни копейки бюджетных средств», — отметил глава администрации Будённовского района города Владимир Гетов.
В июне ФАН сообщало, что в Москве иностранные студенты прочли стихи по случаю 220-летия со дня рождения Александра Пушкина.
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