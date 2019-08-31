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В Донецке установили бюст Захарченко
31 августа 2019, 11:54 • 80 • Украина
В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко в годовщину его смерти. Об этом сообщает РИА Новости.
РИА Новости
На открытии памятника присутствовали представители властей ДНР, вдова Захарченко, глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник, депутаты Госдумы, представители Южной Осетии и Абхазии.
«Александр Владимирович вошёл в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР. Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли», — заявил на мероприятии глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в Донецке заявили о планах назвать площадь именем Захарченко.
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.
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