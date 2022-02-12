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В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Украины

12 февраля 2022, 17:45  •  318 • Политика
США и Германия практически одновременно приняли решение перенести генеральные консульства на Украине во Львов. В Донецке шутят, что теперь понятно, куда перенесут столицу страны.
Генеральное консульство США на данный момент располагается Киеве. Во Львов будет переведена большая часть дипломатического корпуса. Судя по такой формулировке, часть сотрудников останется в столице Украины.
Консульства Германии находятся в Днепре и Киеве. Первое будет полностью перенесено во Львов, второе будет сильно сокращено.
Авторы Telegram-канала Inside Donetsk шутят, что теперь истерика Запада по срочному сворачиванию своего представительства на Украине стала ясна. В Донецке по-своему разгадали действия Запада и уверены, что теперь столица Украины переедет во Львов.

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