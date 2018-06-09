В Донецке отреагировали на слова Владимира Путина о Донбассе на "Прямой линии"

ГОВОРИТ О ДОНБАССЕ - ЗНАЧИТ НЕ ЗАБЫЛ

- Схожу утром за молоком и прибегу к 12.00, чтобы Путина слушать. Вдруг что-нибудь о нас скажет, - предупредила меня мама накануне «Прямой линии» с Президентом России.

Мама моя живет в ДНР. И ждет она одного - чтобы Путин сказал: «Донбасс наш». Этого там ждут многие, затаив дыхание, вслушиваясь во все ответы Путина. И, когда он говорит о Донбассе, люди понимают: «Не забыл».

- Для нас важно любое слово о том, что Россия не оставит нас без помощи и защиты. Нам было принципиально - услышать это от Путина. Это не только мое мнение, а всех моих друзей, которые пятый год живут в состоянии войны, - поделилась донецкая поэтесса Анна Ревякина.

- Конечно, я ждал, что Путин скажет про Донбасс, и дождался, - говорит Руслан Мармазов, бывший пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер», редактор сайта Украина.ру. - Главное - он пообещал, что, если Киев устроит провокации в Донбассе во время чемпионата мира по футболу, будут необратимые последствия для государственности Украины. Это, полагаю, он адресовал Западу. Мол, даже не вздумайте науськивать своих малахольных питомцев. Конечно, меня бы больше порадовало, прозвучи: «Россия признает ЛНР и ДНР». Может, время еще не пришло?

Интересным был и вопрос о том, почему Россия признала президентство Порошенко.

- Мне этот вопрос понравился, потому что Путин сам выбрал его из общей папки и зачитал, - говорит Анна Ревякина. - А это не просто так. Мне кажется, это намек, сигнал, что в любой момент признание украинского президента со стороны России может смениться на непризнание.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ ГРАЖДАНСТВА

- Реальное настроение у людей в Донбассе, если не брать пафосных медийных лиц, уставшее. Мы ждем только мира. На любых условиях, лишь бы без сдачи ДНР и ЛНР. Чисто из соображений безопасности. Потому что большинство будет вынуждено уехать, если Донбасс попытаются назад впихнуть в Украину, - рассказывает мне знакомый донецкий фотограф Андрей Мельник.

А многие уже уехали в Россию, но и здесь беженцы упираются в двери миграционных служб. А люди хотят просто работать, растить детей, быть полезными государству. Но попадают в замкнутый круг: чтобы получить гражданство России, нужно здесь работать, а чтобы работать в России - нужно российское гражданство. И упрощенные программы для жителей ДНР и ЛНР обходятся в тысячи рублей и потраченных месяцев и нервов.

- Мы в 2014 году с мужем и дочкой приехали в Россию. Получили временное убежище в Таганроге. Год так прожили, но дальше нужны были справки, что я тут работаю. Я долго искала пути стать гражданкой России и нашла. Для этого моей маме пришлось стать гражданкой по бабушке, которая буквально через неделю после всех этих хождений по ФМС умерла. Безумство еще в том, что моя дочь и муж никак не могут получить гражданство России. Не поможет даже то, что я уже россиянка, - рассказывает мне дончанка Светлана Павленко.

И таких запутанных историй много. Я даже вспоминаю свое получение гражданства по, так сказать, упрощенной системе.

Во-первых, у меня ушло 1,5 года на очереди в ФМС, бесконечные заполнения бланков, ксерокопии, переводы документов с украинского.

Во-вторых, найти место прописки в стране, где у тебя нет родственников, было одной из главных проблем.

В-третьих, на все справки и проезд у меня ушло почти 100 тысяч рублей. А где беженцам взять такие суммы?

Варианты однозначно должны быть проще. Подача заявления «Хочу стать гражданином России» и копии личных документов. Это как раз то, о чем говорил президент: давать гражданство тем, кто чувствует свою связь с русским миром и говорит на русском языке. Какие еще тесты нужны?

- Они в непростой жизненной ситуации. И они нам не чужие, - сказал Путин.

- То, что президент нас считает своими, нас радует. Но если после слов Путина действительно изменится система получения гражданства, то это будет реальное подтверждение, что мы свои в России, - говорит Светлана Павленко. - Грустно от того, что за эти четыре года Россия могла получить сотни тысяч новых образованных и квалифицированных граждан. Но все они так и не смогли оформить документы, чтобы работать и жить в России легально. Таким ресурсом глупо разбрасываться.

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