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В Донецке объяснили смысл повторного референдума о самоопределении

20 января 2021, 11:35  •  418 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти ДНР предложили международным наблюдателям участвовать в процессе
Жители Донбасса хотят, чтобы мировое сообщество признало их право на самоопределение. Поэтому Донецк готов провести повторный референдум, за процедурой которого смогут следить международные наблюдатели. Об этом заявил лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии",
– пояснил Пушилин. По его словам, жители ДНР сохранили стремление к идеалам и ценностям, за защиту которых боролись и в 2014 году. Они готовы доказать мировому сообществу, что их взгляды не изменились, в том числе провести повторный референдум о самоопределении в присутствии наблюдателей от ООН. Важно, чтобы у Украины не было монополии на освещение событий в Донбассе.
"Мировое сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта",
– передает РИА "Новости" слова Пушилина.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила членам Совбеза ООН провести в республике референдум, результаты которого будут признаны мировым сообществом.
Донбасс отказался признавать власть Киева весной 2014 г. после госпереворота на Украине. Жители Донецкой и Луганской областей на референдуме проголосовали за независимость, после чего были образованы ДНР и ЛНР.
На днях в Киеве заявили, что возвращение Донбасса в состав Украины займет четверть века.

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