|
В Донецке обстреляли кабинет министра обороны республики
01 февраля 2018, 22:09 • 168 • В России
Обстрел произошел в полвосьмого вечера. Диверсанты выстрелили по зданию Минобороны ДНР из гранатомета и, бросив отстрелянный тубус всего в 50 метрах от оборонного ведомства. Похоже, преступники прекрасно знали, куда целить — граната разорвалась в кабинете министра обороны Владимира Кононова. Однако сам министр во время покушения не пострадал.
Как сообщил в своем телеграм-канале создатель проекта WarGonzo Семег Пегов, Кононов в разговоре с ним информацию о покушении подтвердил. И добавил, что пострадавших в результате теракта нет.
«О том, что Киев хочет его устранить - Царь (это позывной министра) знал еще несколько месяцев назад, - написал Семен Пегов. - Перед Новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которого велось наблюдение за кабинетом министра. В тот раз меры предприняли вовремя. Диверсанты рискнули подойти ближе. Пострадали первый и третий этажи министерства. Обошлось без жертв».
Год назад в своем кабинете в результате мощного взрыва погиб командир батальона «Сомали» Михаил «Гиви» Толстых. По одной из версий, причиной этого взрыва был выстрел из реактивного огнемета «Шмель».
Подпишитесь на нас
168
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
27 января 2018, 15:40
|
28 января 2018, 06:09
|
29 января 2018, 21:09
|
30 января 2018, 22:54
|
30 января 2018, 00:24
|
27 января 2018, 04:09
|
30 января 2018, 10:09