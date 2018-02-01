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В Донецке обстреляли кабинет министра обороны республики

01 февраля 2018, 22:09  •  168 • В России

Обстрел произошел в полвосьмого вечера. Диверсанты выстрелили по зданию Минобороны ДНР из гранатомета и, бросив отстрелянный тубус всего в 50 метрах от оборонного ведомства. Похоже, преступники прекрасно знали, куда целить — граната разорвалась в кабинете министра обороны Владимира Кононова. Однако сам министр во время покушения не пострадал.

Как сообщил в своем телеграм-канале создатель проекта WarGonzo Семег Пегов, Кононов в разговоре с ним информацию о покушении подтвердил. И добавил, что пострадавших в результате теракта нет.

«О том, что Киев хочет его устранить - Царь (это позывной министра) знал еще несколько месяцев назад, - написал Семен Пегов. - Перед Новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которого велось наблюдение за кабинетом министра. В тот раз меры предприняли вовремя. Диверсанты рискнули подойти ближе. Пострадали первый и третий этажи министерства. Обошлось без жертв».

Год назад в своем кабинете в результате мощного взрыва погиб командир батальона «Сомали» Михаил «Гиви» Толстых. По одной из версий, причиной этого взрыва был выстрел из реактивного огнемета «Шмель».

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