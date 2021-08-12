В Донецк и Луганск - медикаменты и лекарства, а в Литву - колючую проволоку

Россия и Украина отправили по гуманитарному конвою. Конвои гуманитарные, но отправители и адресаты разные, а груз в одном из них может удивить любого, кто узнает про его характер.

Сразу два гуманитарных конвоя практически одновременно отправили Россия и Украина. Москва снарядила очередной, уже 102-й по счёту гуманитарный конвой в ДНР и ЛНР. В Донецк уже прибыло с этим конвоем порядка 36 тонн гуманитарного груза, который включал в себя медицинское оборудование и лекарственные препараты. В Луганск было направленно около 33 тонн такого же груза.

Напомним, первый из таких конвоев прибыл в Луганск и Донецк ещё 22 августа 2014 года. Тогда 280 грузовиков привезли местному населению 400 тонн крупы, 100 тонн сахара, 62 тонны детского питания, 340 тонн мясных консервов, соль, чай, питьевую воду, спальные мешки и медикаменты. Тогда речь шла об элементарном выживании людей, которые были лишены продуктов первой необходимости. Наряду с государственными конвоями шли в республики и сотни гуманитарных конвоев, снаряжённых в России добровольцами.

Давно минули те времена, когда из России в Донбасс отправляли продукты питания, чтобы местное население имело возможность элементарно выжить. Теперь республики снабжают себя сами всеми предметами первой необходимости. А в них направляют лишь те товары, которые на месте произвести невозможно. Кстати, Россия помогла республикам и в вакцинации от коронавируса, направив в республики уже не одну партию вакцин.

Практически одновременно Киев также отправил свой первый гуманитарный конвой в Литву. Эти грузовики ещё в пути, но груз, который они везут, трудно отнести к гуманитарному. Это 38 тонн колючей проволоки, обещанной Украиной Вильнюсу для выстраивания полосы препятствий на границе с Белоруссией, через которую в Литву пробираются нелегальные мигранты-беженцы из Йемена, Ирака, Сирии и других стран этого региона и Африки. Как заявили в Киеве, это первая из трёх партий данного гуманитарного груза.

И гуманитарным его можно назвать лишь по той причине, что Украина поставляет его Литве совершенно бесплатно. У Вильнюса нет необходимого запаса для оборудования ещё почти 500 километров до сих пор не снабжённой такими средствами препятствий на пути беженцев границы. И денег, чтобы купить необходимое количество проволоки, тоже нет.

Что с того

Впрочем, доедет проволока только до границы или двинется дальше, пока неизвестно. В Вильнюсе произошли на днях массовые беспорядки, и литовские власти вполне могут решить, что эти мотки колючей проволоки вполне могут пригодиться и в столице.