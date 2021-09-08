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В Донбассе высадили "Русский лес": фото и видео с места

08 сентября 2021, 12:50  •  122 • Политика
В Донбассе на Саур-Могиле сегодня высадили "Русский лес". "Первый русский" делится фото и видео с места.
В Донецкой народной республике на празднике Дня освобождения Донбасса сегодня побывал учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. Он принял участие в высадке "Русского леса" на Саур-Могиле. Кстати, саженцы везли из разных точек России - это символ единения русских земель.
Фотографиями и видео с места Константин Малофеев поделился на личных страницах в социальных сетях.
Для Константина Малофеева поездка в Донбасс - важнейшая веха. Учредитель Царьграда с момента начала конфликта на юго-востоке Украины поддерживал русских на этой земле, ставших жертвами киевской хунты. Однако в ДНР и ЛНР Малофеев до настоящего момента не бывал. Тем не менее попал в санкционные списки США лишь потому, что хотел спасти русских на юго-востоке Украины.
Добавим также, что в мероприятиях по случаю Дня освобождения Донбасса сегодня принимают участие сотни человек. Большие делегации прибыли из России и Южной Осетии. Только в посадке аллеи "Павшим защитникам Отечества" у Саур-Могилы принимали участие 1000 человек. Это, в том числе, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Безусловно, прибыли на место и сами ветераны боевых действий, а также близкие погибших в войне, развязанной Украиной.
День в Донбассе для участников праздничных событий сегодня расписан по минутам. Большое представительство из России показывает, что Донбасс - русская земля, и Москва продолжит помогать терпящим давление киевской хунты.

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