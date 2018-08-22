В Донбассе введут особый контроль за «школьным перемирием»

Режим прекращения огня вводится в регионе с 29 августа, сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

В Донбассе с конца августа будет введен особый контроль за режимом прекращения огня. Как рассказал полпред России в контактной группе Борис Грызлов, в связи с началом учебного года с 29 августа вводится режим «школьного перемирия».

Грызлов отметил, что украинская сторона по-прежнему игнорирует обсуждение введения особого статуса в Донбассе. При этом, подчеркнул российский представитель, ранее данная концепция была одобрена лидерами «нормандской четверки».

Борис Грызлов также отметил результат в переговорном процессе по вопросам безопасности, гуманитарной сфере и политике.

«В политической сфере главным вопросом остается реализация особого статуса Донбасса на постоянной основе по «формуле Штайнмайера», - пояснил он, добавив, что данный вопрос возможно решить лишь политическими методами и политическим урегулированием.

Российский представитель также призвал Киев «прекратить циничные игры на человеческих судьбах и в скорейшие сроки произвести обмен всех на всех установленных и подтвержденных в ходе минских переговоров лиц».