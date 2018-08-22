Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев предложил обменять двух россиян на военнослужащих ВСУ
В США против Трампа ввели «музыкальные санкции»
Путин заявил, что РФ вынуждена реагировать на появление элементов ПРО США у свои...
Абдулатипов: экспертный совет по Каспию может быть создан к ноябрю
Главная / В мире

В Донбассе введут особый контроль за «школьным перемирием»

22 августа 2018, 19:09  •  73 • В мире
Режим прекращения огня вводится в регионе с 29 августа, сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
В Донбассе с конца августа будет введен особый контроль за режимом прекращения огня. Как рассказал полпред России в контактной группе Борис Грызлов, в связи с началом учебного года с 29 августа вводится режим «школьного перемирия».
Грызлов отметил, что украинская сторона по-прежнему игнорирует обсуждение введения особого статуса в Донбассе. При этом, подчеркнул российский представитель, ранее данная концепция была одобрена лидерами «нормандской четверки».
Борис Грызлов также отметил результат в переговорном процессе по вопросам безопасности, гуманитарной сфере и политике.
«В политической сфере главным вопросом остается реализация особого статуса Донбасса на постоянной основе по «формуле Штайнмайера», - пояснил он, добавив, что данный вопрос возможно решить лишь политическими методами и политическим урегулированием.
Российский представитель также призвал Киев «прекратить циничные игры на человеческих судьбах и в скорейшие сроки произвести обмен всех на всех установленных и подтвержденных в ходе минских переговоров лиц».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
21 августа 2018, 23:24
Публичный диалог: как Москва усаживает за стол переговоров власти Афганистана и «Талибан»
22 августа 2018, 19:09
Гражданин России попытался вброд переправить группу вьетнамцев в Литву
22 августа 2018, 02:39
Ориентация на прибыль: против чего протестуют заключённые американских тюрем

22 августа 2018, 18:54
Валютный манёвр: Россия готовит ответ на новые санкции США
21 августа 2018, 23:39
Незалежность оказалась хуже голодомора: Украина потеряла 10 млн жизней
22 августа 2018, 02:54
Мюллер в очередной раз решил отсрочить приговор экс-помощнику Трампа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 августа 2018, 01:28
Короли «ваты», цари «кастрюль»
17 августа 2018, 14:12
Зато озолотим белорусских перевозчиков
17 августа 2018, 15:39
Украинский эксперт допустил введение Киевом визового режима с Россией
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
18 августа 2018, 04:39
Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.