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В Донбассе введут особый контроль за «школьным перемирием»
22 августа 2018, 19:09 • 73 • В мире
Режим прекращения огня вводится в регионе с 29 августа, сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
В Донбассе с конца августа будет введен особый контроль за режимом прекращения огня. Как рассказал полпред России в контактной группе Борис Грызлов, в связи с началом учебного года с 29 августа вводится режим «школьного перемирия».
Грызлов отметил, что украинская сторона по-прежнему игнорирует обсуждение введения особого статуса в Донбассе. При этом, подчеркнул российский представитель, ранее данная концепция была одобрена лидерами «нормандской четверки».
Борис Грызлов также отметил результат в переговорном процессе по вопросам безопасности, гуманитарной сфере и политике.
«В политической сфере главным вопросом остается реализация особого статуса Донбасса на постоянной основе по «формуле Штайнмайера», - пояснил он, добавив, что данный вопрос возможно решить лишь политическими методами и политическим урегулированием.
Российский представитель также призвал Киев «прекратить циничные игры на человеческих судьбах и в скорейшие сроки произвести обмен всех на всех установленных и подтвержденных в ходе минских переговоров лиц».
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