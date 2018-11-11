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В Донбассе уничтожены два диверсанта ВСУ

11 ноября 2018, 02:39  •  99 • Политика
10 ноября два военных ВСУ были уничтожены в Донбассе в результате контрдиверсионной операции, а еще двое подорвались в состоянии алкогольного опьянения на мине.
Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что два украинских военнослужащих были уничтожены в ходе операции в Донбассе. Кроме того, два пьяных украинских солдата подорвались на мине после ограбления магазина в Донбассе.
Уничтожение солдат было совершенно после проникновения диверсионно-разведывательной группы. Тогда же двое солдат украинской армии подорвались на мине после ограбления магазина в Донбассе.
«В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое — получили ранения», - сказано в сообщении ИА «Новороссия».

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