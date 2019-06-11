Согласованное всеми участниками контактной группы разведение сил и средств противников 10 июня в районе станицы Луганской в Донбассе было сорвано украинской стороной.

"Приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего начало разведения сил в Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", - отреагировал на ситуацию МИД России.

В комментарии по поводу срыва договоренностей от имени Москвы констатируется, что Киев в очередной раз отказался выполнять собственные обязательства по Минским договоренностям, даже по тем, что были согласованы на "нормандском саммите" в Берлине.

Российский МИД также дал понять, что подобное поведение новых украинских властей наводит на мысль о поиске искусственных предлогов для саботажа — то есть ровно о той политике, которой придерживался ранее Пётр Порошенко.