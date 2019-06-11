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В Донбассе сорвано разведение противников: МИД РФ заподозрил Зеленского в саботаже
11 июня 2019, 12:39 • 111 • Политика
Российский МИД резко отреагировал на срыв разведения сил и средств противников в районе станицы Луганской в Донбассе. По мнению Москвы, Зеленский ищет поводы для саботажа Минских договоренностей.
Согласованное всеми участниками контактной группы разведение сил и средств противников 10 июня в районе станицы Луганской в Донбассе было сорвано украинской стороной.
"Приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего начало разведения сил в Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", - отреагировал на ситуацию МИД России.
В комментарии по поводу срыва договоренностей от имени Москвы констатируется, что Киев в очередной раз отказался выполнять собственные обязательства по Минским договоренностям, даже по тем, что были согласованы на "нормандском саммите" в Берлине.
Российский МИД также дал понять, что подобное поведение новых украинских властей наводит на мысль о поиске искусственных предлогов для саботажа — то есть ровно о той политике, которой придерживался ранее Пётр Порошенко.
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