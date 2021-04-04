В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"

Держать до бесконечности мёртвую по факту экономику на искусственном дыхании невозможно: это конечная точка. Об этом, анализируя положение вещей на Украине, заявил писатель Дмитрий Лекух.

"Я о неизбежности этой войны по причинам чисто экономическим уже не один год пишу, - там у людей выхода другого тупо нет. Причём войны максимально кровавой и "звонкой", чтобы потом была возможность организации "правительства в изгнании", - без такой крыши их там, если даже сбежать успеют, выпотрошат и сожрут. Но и держать до бесконечности мертвую по факту экономику на искусственном дыхании невозможно: это конечная точка", - написал Дмитрий Лекух в своём авторском Telegram-канале.

По его мнению, именно поэтому надо "хеджироваться кровью" на востоке и "давать по тапкам" на запад. Другого выхода у властей Украины сейчас "тупо математически" нет.

"Если мы даже элементарно посмотрим украинские долги и сроки выплат", - уточнил Лекух в разговоре с Царьградом.

"Ощущение запланированной атаки на Донбасс есть здесь и сейчас. Не хочу кликать беду, но чему быть, того не миновать, а там поглядим", - ранее по этому же поводу заявил военкор Котёнок.

"Такое ощущение, что спада активности нет, продолжают накручивать. Нечто подобное было в Цхинвале 08.08.08, там же не мгновенно началось, а около месяца нарастало постепенно", - добавил военкор Дмитрий Стешин.

Между тем другие эксперты уверены, что Зеленский и его окружение войны не хотят. Их устраивает статус-кво и осваивание бюджетов. К тому же после провокации последует контрнаступление, которое обрушит власть в Киеве и поставит под сомнение государственность на Украине. Так считает публицист, депутат Харьковского горсовета пяти созывов Константин Кеворкян.

"Европа в это дело вмешиваться не хочет. США мягко подталкивают вилами в спину Украину, надеясь натравить отчаянно сопротивляющегося Зеленского на ЛДНР. Что из этого выйдет? Два варианта: по умолчанию всё ограничится широкомасштабной эскалацией без перехода в наступление, второй вариант - война", - отметил Кеворкян в интервью Telegram-каналу "Своё мнение".