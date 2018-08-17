В Донбассе под обстрел попала съёмочная группа ВГТРК

Съёмочная группа военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова попала под обстрел в Донбассе. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщается на сайте «Вести.ru», журналисты ВГТРК планировали снять последствия других обстрелов, которые уже стали регулярными.

Они попали под огонь силовиков рядом с населённым пунктом Старомихайловка, пострадавших нет.

Ранее пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста (МККК) Миладин Богетич в разговоре с RT подтвердил информацию, что представители организации вместе с волонтёрами были в посёлке Старомихайловка в то время, когда недалеко от этого района начался обстрел.