|
В Донбассе планируют 20 августа возобновить газоснабжение Авдеевки
19 августа 2018, 16:09 • 54 • Украина
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць заявил, что газоснабжение Авдеевки планируется начать возобновлять 20 августа.
@oleksandrkuts1 Facebook
«В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи посёлков Ясиноватского района — Орловки, Ласточкина, Красногоровки, Нетайлова, Тоненького, Первомайского и Водяного» , — написал Куць на своей странице в Facebook.
В начале июня в Авдеевке был объявлен режим ЧС из-за остановки Донецкой фильтровальной станции.
Подпишитесь на нас
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
15 августа 2018, 11:09
|
18 августа 2018, 01:24
|
16 августа 2018, 00:40
|
19 августа 2018, 00:09
|
13 августа 2018, 23:54
|
13 августа 2018, 16:39
|
15 августа 2018, 05:09