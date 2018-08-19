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В Донбассе планируют 20 августа возобновить газоснабжение Авдеевки

19 августа 2018, 16:09  •  54 • Украина
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць заявил, что газоснабжение Авдеевки планируется начать возобновлять 20 августа.
 
@oleksandrkuts1 Facebook
 

«В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи посёлков Ясиноватского района — Орловки, Ласточкина, Красногоровки, Нетайлова, Тоненького, Первомайского и Водяного» , — написал Куць на своей странице в Facebook.

В начале июня в Авдеевке был объявлен режим ЧС из-за остановки Донецкой фильтровальной станции.

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