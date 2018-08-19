В Донбассе планируют 20 августа возобновить газоснабжение Авдеевки

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць заявил, что газоснабжение Авдеевки планируется начать возобновлять 20 августа.

«В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи посёлков Ясиноватского района — Орловки, Ласточкина, Красногоровки, Нетайлова, Тоненького, Первомайского и Водяного» , — написал Куць на своей странице в Facebook.

В начале июня в Авдеевке был объявлен режим ЧС из-за остановки Донецкой фильтровальной станции.