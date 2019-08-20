Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские Су-35 прогнали? Турецкие истребители спешно покинули позиции в Сирии ...
Что могло бы спасти Грузию? (Руслан Осташко)
"Адекватная система скидок": Депутат ГД не видит нужды в отмене штрафо...
На Украине нашли доказательства против Саакашвили: Уголовное дело на очереди?
Главная / В мире

В Донбассе ответили жене Порошенко, пустившей миллионы на комедию о войне: "Десяткам тысяч калек будет не до смеха"

20 августа 2019, 19:24  •  22 • В мире
Экс-представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко назвал "безнравственным" создание комедии о войне в Донбассе и выделение Украинским культурным фондом денег на это. По его словам, "десяткам тысяч калек будет не до смеха".
В Донбассе ответили Марине Порошенко на решение спонсировать комедию о войне. По словам бывшего представителя Народной милиции ЛНР военного эксперта Андрея Марочко, десяткам тысяч калек будет не до смеха.
Ранее в СМИ появилась информация, что Украинский культурный фонд, возглавляемый супругой экс-президента Украины Мариной Порошенко, выделил 8,9 миллиона на создание комедии о войне. Фильм под названием "Котик с горящими глазами" будет повествовать о боевых действиях, происходивших в Незалежной с 2014 года.
По словам Марочко, создание подобной картины – "плевок в душу не только жителям Донбасса, но и украинцам", передает РИА Новости.
Он добавил, что представителям фонда будет сложно объяснить родственникам жертв этой войны, почему из трещащего по швам бюджета страны выделяют деньги на "подобный бред, а не на помощь тем, кто лишился кормильцев".
"Идея посмеяться над трагическими событиями в Донбассе могла прийти в голову только человеку, лишенному элементарного чувства нравственности и полностью потерявшему связь с реальностью. А люди, финансирующие подобные идеи, должны иметь сильную мотивацию в виде отмывания кругленькой суммы, ведь Марина Порошенко возглавляет Украинский культурный фонд и деньги дает не из своего кармана", - говорится в публикации Марочко в его Telegram-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
20 августа 2019, 19:24
Британские врачи 12 раз отказывались считать ребенка больным, пока он не умер
19 августа 2019, 20:39
Может ли Макрон вернуть Путина в G7?
19 августа 2019, 20:39
Украинская еврейка подверглась нападению "добропорядочных бюргеров" в Германии
19 августа 2019, 23:54
"Моя победа больше, чем думали": Трамп нашел изъян у Google
20 августа 2019, 09:24
«Опасная и затратная»: в США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку
20 августа 2019, 16:09
Дайджест СМИ: Встреча Путина и Макрона, США начинают борьбу с рецессией
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасс...
20 августа 2019, 03:09
Резерв под боком: Поляки признались, на кого уповают, "если Россия нападет"
20 августа 2019, 06:24
Израиль официально унизил Украину в прямом эфире (Telegram. обзор)
20 августа 2019, 04:24
Совет Европы поддержал заявления лидеров России и Франции по урегулированию на Украин...
20 августа 2019, 03:09
"Сделано на профессиональном уровне": Британия похвалилась перехватом росси...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасса
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
17 августа 2019, 21:24
Росгвардия ждет в гости девочку, написавшую стих о «папе-омоновце» с «руками в крови»
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие
18 августа 2019, 15:24
"Грузия допустила ошибку": Бурджанадзе пожалела о выходе страны из СНГ
17 августа 2019, 13:09
Угроза подъёма уровня воды и смерчей: в Сочи приготовились к возможной эвакуации жителей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.