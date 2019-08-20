В Донбассе ответили жене Порошенко, пустившей миллионы на комедию о войне: "Десяткам тысяч калек будет не до смеха"

В Донбассе ответили Марине Порошенко на решение спонсировать комедию о войне. По словам бывшего представителя Народной милиции ЛНР военного эксперта Андрея Марочко, десяткам тысяч калек будет не до смеха.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украинский культурный фонд, возглавляемый супругой экс-президента Украины Мариной Порошенко, выделил 8,9 миллиона на создание комедии о войне. Фильм под названием "Котик с горящими глазами" будет повествовать о боевых действиях, происходивших в Незалежной с 2014 года.

По словам Марочко, создание подобной картины – "плевок в душу не только жителям Донбасса, но и украинцам", передает РИА Новости.

Он добавил, что представителям фонда будет сложно объяснить родственникам жертв этой войны, почему из трещащего по швам бюджета страны выделяют деньги на "подобный бред, а не на помощь тем, кто лишился кормильцев".

"Идея посмеяться над трагическими событиями в Донбассе могла прийти в голову только человеку, лишенному элементарного чувства нравственности и полностью потерявшему связь с реальностью. А люди, финансирующие подобные идеи, должны иметь сильную мотивацию в виде отмывания кругленькой суммы, ведь Марина Порошенко возглавляет Украинский культурный фонд и деньги дает не из своего кармана", - говорится в публикации Марочко в его Telegram-канале.