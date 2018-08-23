Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Всего одну бомбочку на Киев»: Гости ток-шоу с недоумением восприняли предложени...
«Продолжайте взрывать Европу»: Лидер ИГ первые за год подал голос
Украина готовится встретить очередную годовщину независимости грандиозным парадо...
Команда Пашиняна заигралась
Главная / Украина

В Донбассе объявлено очередное «школьное» перемирие с 29 августа

23 августа 2018, 17:54  •  34 • Украина
Стороны обещают «устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня»
На переговорах участников Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые прошли в Минске 21-22 августа, сторонам удалось достичь договорённости об очередном прекращении огня с 00:01 по московскому времени 29 августа. «В связи с предстоящим началом учебного года Контактной группой был согласован и поддержан режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе», – сообщает Донецкое агентство новостей.
По информации совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), во время прошлогоднего «школьного перемирия» (с 25.08.2017 г. до 02.10.2017 г.) украинская сторона нарушила его 1169 раз, в результате чего было повреждено 58 домов, а 8 мирных жителей Донбасса получили ранения.
«Будут ли вооружённые формирования оставшейся части Украины придерживаться своих обязательств – покажет время», – прокомментировал «школьное перемирие» постоянный полномочный представитель ДНР в Минске Денис Пушилин.
«Народная Милиция Луганской Народной Республики полностью готова выполнить взятые на себя обязательства по всеобъемлющему прекращению огня с 00:00 29 августа, о которых договорились сегодня наши представители на встрече в Минске. Мы всегда, не на словах, а на деле показывали стремление к мирному урегулированию конфликта. Мы также надеемся, что украинская сторона все-таки выполнит свою часть договоренностей в период «школьного перемирия». К сожалению, все предыдущие соглашения по соблюдению режима тишины были сорваны украинским военным командованием», – сказано в сообщении оборонного ведомства ЛНР.
Это будет уже 21-е прекращение огня. Предыдущее – «хлебное» – действовало с 1 июля. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отметил, что в июле было зафиксировано 15 тысяч нарушений режима прекращения огня. Июльская встреча в Минске была провальной – вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко фактически сорвала переговоры по обмену пленными.
Специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик на встрече в Минске был настроен оптимистично и заявил, что «лето этого года – самое спокойное с начала конфликта» и «с начала августа не было зафиксировано ни одного погибшего среди гражданского населения». Тем не менее, в ночь на 7 августа военнослужащие ВСУ обстреляли санитарную машину ополченцев в ДНР, в которой на помощь мирной жительнице ехали две женщины-медика. В результате выстрела ПТУР три человека (врачи и водитель) погибли.
Договорённость о прекращении огня к началу учебного года – единственный положительный результат встречи в Минске.
В повестке дня были и другие вопросы – реализация Рамочного решения о разведении сил и средств, подготовка критической гражданской инфраструктуры к зиме, поддержка «формулы Штайнмайера», обмен пленными и другие, но все они, как и прежде, остались нерешёнными.
Украинская сторона не только отказалась от обсуждения «формулы Штайнмайера», но и сорвала обсуждение вопроса по обмену пленными в формате «всех на всех». Представитель Украины Ирина Геращенко попыталась обсудить обмен заключёнными между Украиной и Российской Федерацией, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе.
«При таком подходе Киева достичь консенсуса по вопросу освобождения удерживаемых лиц, который является основным вопросом повестки, весьма затруднительно, и нынешняя позиция госпожи Геращенко никоим образом не способствует реализации Минских договоренностей», – заявила представитель ЛНР в группе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
За неделю миссия ОБСЕ зафиксировала более шести тысяч нарушений перемирия в Донбассе
Остался нерешённым и вопрос о выплате пенсий и социальных пособий жителям Донбасса. Завис вопрос ремонта сетей водоснабжения – бригады не могут подобраться к местам повреждений из-за мин.
«Двухдневное заседание группы по политическим вопросам в Минске не увенчалось ожидаемым результатом. Как и в прошлом году, Украина не предоставляет ответа по пролонгации закона об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает меньше чем через два месяца. У представителей Украины нет никаких официальных позиций ни по «формуле Штайнмайера», ни по амнистии. Представители Киева продолжают относиться к переговорам в Минске как к абсолютно формальному процессу, зачитывая из раза в раз идентичные тезисы. Более того, в попытке затянуть решение данных вопросов представители Украины стали использовать язык ультиматумов, заявляя о том, что обсуждение политических вопросов начнётся только после выполнения неких условий. Такая позиция категорически противоречит логике Комплекса мер и принципам любого конструктивного переговорного процесса. Таким образом, инициативы по интенсификации встреч на Минской площадке, с которыми выступают медиаторы Минских соглашений, не могут принести должного эффекта без движения навстречу со стороны Киева», – говорится в заявлении и. о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Натальи Никоноровой.
В то время, когда в Минске заседала трёхсторонняя Контактная группа, в Киеве проходила пресс-конференция министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на которой министр откровенно заявил, что «США, Германия и Франция понимают невозможность выполнения Минских соглашений по так называемой «формуле Штайнмайера», на которой настаивает Кремль, хотя это не может быть реализовано ни политически, ни эмоционально, никак».
Поскольку автор «формулы Штайнмаейера» – сам президент ФРГ, это делает утверждение Климкина нелепицей. Однако в Киеве не задумываются о сказанном, главное – показать, что Минские соглашения украинская власть выполнять не собирается.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
34
Источник
Похожие новости
22 августа 2018, 22:24
Украина поборется с Грецией за первое место в ряду должников МВФ
22 августа 2018, 22:24
Евросоюз создаст платёжную систему, независимую от США
23 августа 2018, 17:39
В российском самолёте-амфибии заменят украинский двигатель

23 августа 2018, 11:09
СМИ: Украинский вратарь «Реала» Лунин перейдёт в «Леганес» на правах аренды
23 августа 2018, 14:24
Эксперт рассказал о причинах повышения цен на газ на Украине
23 августа 2018, 11:24
Приватизация войны или бандитские разборки?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 августа 2018, 13:54
Гройсман назвал размер госдолга Украины катастрофическим для бюджета
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
19 августа 2018, 00:09
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем
22 августа 2018, 15:54
Симпатизирующие Путину страны-предатели: Польский журналист составил список «изменников»
20 августа 2018, 21:39
«Калашников» раскрыл характеристики нового автомата АК-308 под патрон 7,62 мм
17 августа 2018, 15:39
Украинский эксперт допустил введение Киевом визового режима с Россией
22 августа 2018, 06:09
Зачем Меркель едет на Кавказ? (Роман Романов)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.