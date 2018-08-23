В Донбассе объявлено очередное «школьное» перемирие с 29 августа

Стороны обещают «устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня»

На переговорах участников Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые прошли в Минске 21-22 августа, сторонам удалось достичь договорённости об очередном прекращении огня с 00:01 по московскому времени 29 августа. «В связи с предстоящим началом учебного года Контактной группой был согласован и поддержан режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе», – сообщает Донецкое агентство новостей.

По информации совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), во время прошлогоднего «школьного перемирия» (с 25.08.2017 г. до 02.10.2017 г.) украинская сторона нарушила его 1169 раз, в результате чего было повреждено 58 домов, а 8 мирных жителей Донбасса получили ранения.

«Будут ли вооружённые формирования оставшейся части Украины придерживаться своих обязательств – покажет время», – прокомментировал «школьное перемирие» постоянный полномочный представитель ДНР в Минске Денис Пушилин.

«Народная Милиция Луганской Народной Республики полностью готова выполнить взятые на себя обязательства по всеобъемлющему прекращению огня с 00:00 29 августа, о которых договорились сегодня наши представители на встрече в Минске. Мы всегда, не на словах, а на деле показывали стремление к мирному урегулированию конфликта. Мы также надеемся, что украинская сторона все-таки выполнит свою часть договоренностей в период «школьного перемирия». К сожалению, все предыдущие соглашения по соблюдению режима тишины были сорваны украинским военным командованием», – сказано в сообщении оборонного ведомства ЛНР.

Это будет уже 21-е прекращение огня. Предыдущее – «хлебное» – действовало с 1 июля. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отметил, что в июле было зафиксировано 15 тысяч нарушений режима прекращения огня. Июльская встреча в Минске была провальной – вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко фактически сорвала переговоры по обмену пленными.

Специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик на встрече в Минске был настроен оптимистично и заявил, что «лето этого года – самое спокойное с начала конфликта» и «с начала августа не было зафиксировано ни одного погибшего среди гражданского населения». Тем не менее, в ночь на 7 августа военнослужащие ВСУ обстреляли санитарную машину ополченцев в ДНР, в которой на помощь мирной жительнице ехали две женщины-медика. В результате выстрела ПТУР три человека (врачи и водитель) погибли.

Договорённость о прекращении огня к началу учебного года – единственный положительный результат встречи в Минске.

В повестке дня были и другие вопросы – реализация Рамочного решения о разведении сил и средств, подготовка критической гражданской инфраструктуры к зиме, поддержка «формулы Штайнмайера», обмен пленными и другие, но все они, как и прежде, остались нерешёнными.

Украинская сторона не только отказалась от обсуждения «формулы Штайнмайера», но и сорвала обсуждение вопроса по обмену пленными в формате «всех на всех». Представитель Украины Ирина Геращенко попыталась обсудить обмен заключёнными между Украиной и Российской Федерацией, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе.

«При таком подходе Киева достичь консенсуса по вопросу освобождения удерживаемых лиц, который является основным вопросом повестки, весьма затруднительно, и нынешняя позиция госпожи Геращенко никоим образом не способствует реализации Минских договоренностей», – заявила представитель ЛНР в группе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Остался нерешённым и вопрос о выплате пенсий и социальных пособий жителям Донбасса. Завис вопрос ремонта сетей водоснабжения – бригады не могут подобраться к местам повреждений из-за мин.

«Двухдневное заседание группы по политическим вопросам в Минске не увенчалось ожидаемым результатом. Как и в прошлом году, Украина не предоставляет ответа по пролонгации закона об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает меньше чем через два месяца. У представителей Украины нет никаких официальных позиций ни по «формуле Штайнмайера», ни по амнистии. Представители Киева продолжают относиться к переговорам в Минске как к абсолютно формальному процессу, зачитывая из раза в раз идентичные тезисы. Более того, в попытке затянуть решение данных вопросов представители Украины стали использовать язык ультиматумов, заявляя о том, что обсуждение политических вопросов начнётся только после выполнения неких условий. Такая позиция категорически противоречит логике Комплекса мер и принципам любого конструктивного переговорного процесса. Таким образом, инициативы по интенсификации встреч на Минской площадке, с которыми выступают медиаторы Минских соглашений, не могут принести должного эффекта без движения навстречу со стороны Киева», – говорится в заявлении и. о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Натальи Никоноровой.

В то время, когда в Минске заседала трёхсторонняя Контактная группа, в Киеве проходила пресс-конференция министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на которой министр откровенно заявил, что «США, Германия и Франция понимают невозможность выполнения Минских соглашений по так называемой «формуле Штайнмайера», на которой настаивает Кремль, хотя это не может быть реализовано ни политически, ни эмоционально, никак».

Поскольку автор «формулы Штайнмаейера» – сам президент ФРГ, это делает утверждение Климкина нелепицей. Однако в Киеве не задумываются о сказанном, главное – показать, что Минские соглашения украинская власть выполнять не собирается.