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В Донбассе нашли новые семьи детям, которых война лишила родителей

17 августа 2018, 02:39  •  26 • В мире
В Минсоцполитики народной республики заявили, что сиротами в результате войны в Донбассе остались более сорока детей.
Сорок один ребенок остался сиротой в результате боевых действий, развязанных Киевом в Донбассе. Об этом сообщили в Минсоцполитики народной республики.
В ведомстве отметили, что сейчас сиротам обеспечены семейные формы воспитания.
Детей, которые в ходе боевых действий в регионе лишились родителей, взяли на воспитание родственники.
Напомним, что в апреле 2014 года Киев начал вооруженный конфликт в Донбассе. По данным ДНР, из-за украинской агрессии в республике погибло более 4500 тысяч человек.

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