В Донбассе нашли новые семьи детям, которых война лишила родителей

В Минсоцполитики народной республики заявили, что сиротами в результате войны в Донбассе остались более сорока детей.

Сорок один ребенок остался сиротой в результате боевых действий, развязанных Киевом в Донбассе. Об этом сообщили в Минсоцполитики народной республики.

В ведомстве отметили, что сейчас сиротам обеспечены семейные формы воспитания.

Детей, которые в ходе боевых действий в регионе лишились родителей, взяли на воспитание родственники.

Напомним, что в апреле 2014 года Киев начал вооруженный конфликт в Донбассе. По данным ДНР, из-за украинской агрессии в республике погибло более 4500 тысяч человек.