Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Секрет успеха Гагаузии и её башкана
«Циничные технологии»: как Зеленский выполняет свои предвыборные обещания
Россия пожинает плоды слишком жесткого отношения к Грузии и Украине (Обзор ИноСм...
"Что думать за пределами Украины?": Пушков обратился к министрам Киева...
Главная / Украина

В Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня

21 июля 2019, 06:09  •  77 • Украина

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. С полуночи 21 июля в Донбассе вступает в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. На переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, проходивших в Минске 17 июля, удалось, наконец, согласовать дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения перемирия. В частности, договоренности включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины.

В Киеве не исключают, что именно это перемирие может стать окончательным, однако в провозглашенных республиках сомневаются в способности украинских военных прекратить обстрелы.

До этого в Донбассе формально действовало весеннее перемирие, которое было введено 8 марта. Оно было сорвано в первую же ночь со стороны Вооруженных сил Украины.

Согласование перемирия

Вопрос о новом перемирии не удавалось согласовать с начала лета - стороны не смогли прийти к соглашению по прекращению огня в начале июня на первой после вступления в должность президента Владимира Зеленского встрече контактной группы в Минске. Попытка договориться о дополнительных гарантиях соблюдения перемирия предпринималась и на заседании 2 июля, однако, по словам полпреда РФ Бориса Грызлова, украинская сторона вновь отказалась реализовывать эти меры в полном объеме.

При этом ситуация на линии соприкосновения начала обостряться - число обстрелов резко увеличилось, что привело к жертвам среди мирного населения.

Однако на встрече в Минске 17 июля участники переговоров все же смогли прийти к соглашению и объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня.

"Заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня", - сообщил по итогам встречи Грызлов.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик назвал это решение "важным достижением", зачитав заявление контактной группы, в котором стороны подчеркнули необходимость "принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня". Контактная группа также отметила "необходимость полного отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменения любого вида огня, включая снайперский, размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения".

Кроме того, контактная группа заявила о своей "общей и твердой приверженности полному выполнению минских соглашений" и обязалась обеспечить "надежный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств".

Станет ли режим бессрочным?

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный, комментируя введение перемирия, выразил надежду, что оно может быть объявлено навсегда. "Достигнуты договоренности, что с 00:00 21 числа начнется бессрочный запрет обстрелов <...> Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы", - отметил он.

Однако глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин усомнился в желании и способности Киева прекратить обстрелы, напомнив о продолжающихся обстрелах украинских силовиков, в том числе и по территории детских садов в Донецкой народной республике.

"На фоне мирной акции, инициированной жителями двух республик, и достигнутых договоренностей в Минске о бессрочном прекращении огня у нас продолжаются обстрелы, в результате которых гибнут люди, - говорится в пятницу в заявлении на сайте главы республики. - Подобное поведение дает нам основания ставить под сомнение возможность воплощения договоренности о перемирии с 21 июля. Мы призываем Киев и мировую общественность остановить убийство жителей Донбасса".

Пушилин отметил, что события, происходящие в настоящее время в Донбассе, подтверждают неспособность президента Украины Владимира Зеленского обеспечить мир. "Зеленский либо не в состоянии контролировать украинскую армию, либо целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса", - подчеркнул он.

Глава ДНР напомнил, что в четверг подразделения Вооруженных сил Украины в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Веселое. Под обстрелом украинской армии оказались детские сады - два прямых попадания.

В Донбассе готовы к перемирию

Накануне введения перемирия в Луганской и Донецкой народных республиках подтвердили приверженность прекращению огня и заявили о готовности к выполнению договоренностей.

"Народная милиция Луганской народной республики всегда выражала стремление к мирному урегулированию конфликта и считает это одной из приоритетных задач. Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня", - заявил и.о. начальника управления ведомства Михаил Филипоненко. По его словам, ЛНР довело до всех военнослужащих оборонного ведомства приказы по дополнительным мерам контроля "режима тишины" и дисциплинарной ответственности за их нарушение.

В Народной милиции ДНР по поручению главы республики был также издан соответствующий приказ о соблюдении перемирия, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему.

В Республиках Донбасса рассчитывают, что украинская сторона, принявшая на себя аналогичные обязательства, также будет добросовестно соблюдать перемирие и дополнительные меры по его обеспечению.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
20 июля 2019, 22:09
СМИ: В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени
20 июля 2019, 18:54
СМИ назвали возможного кандидата на пост спикера Рады
20 июля 2019, 22:24
Правящей коалиции в Молдове всё труднее находить компромиссы
20 июля 2019, 15:39
Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
20 июля 2019, 15:39
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
20 июля 2019, 22:09
Журналист рассказал о реакции Полторака на инцидент с Зеленским
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN/MPQ-65
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
16 июля 2019, 15:39
Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса
18 июля 2019, 18:09
«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях
14 июля 2019, 13:39
Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.