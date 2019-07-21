ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. С полуночи 21 июля в Донбассе вступает в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. На переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, проходивших в Минске 17 июля, удалось, наконец, согласовать дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения перемирия. В частности, договоренности включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины.

В Киеве не исключают, что именно это перемирие может стать окончательным, однако в провозглашенных республиках сомневаются в способности украинских военных прекратить обстрелы.

До этого в Донбассе формально действовало весеннее перемирие, которое было введено 8 марта. Оно было сорвано в первую же ночь со стороны Вооруженных сил Украины.

Согласование перемирия

Вопрос о новом перемирии не удавалось согласовать с начала лета - стороны не смогли прийти к соглашению по прекращению огня в начале июня на первой после вступления в должность президента Владимира Зеленского встрече контактной группы в Минске. Попытка договориться о дополнительных гарантиях соблюдения перемирия предпринималась и на заседании 2 июля, однако, по словам полпреда РФ Бориса Грызлова, украинская сторона вновь отказалась реализовывать эти меры в полном объеме.

При этом ситуация на линии соприкосновения начала обостряться - число обстрелов резко увеличилось, что привело к жертвам среди мирного населения.

Однако на встрече в Минске 17 июля участники переговоров все же смогли прийти к соглашению и объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня.

"Заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня", - сообщил по итогам встречи Грызлов.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик назвал это решение "важным достижением", зачитав заявление контактной группы, в котором стороны подчеркнули необходимость "принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня". Контактная группа также отметила "необходимость полного отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменения любого вида огня, включая снайперский, размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения".

Кроме того, контактная группа заявила о своей "общей и твердой приверженности полному выполнению минских соглашений" и обязалась обеспечить "надежный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств".

Станет ли режим бессрочным?

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный, комментируя введение перемирия, выразил надежду, что оно может быть объявлено навсегда. "Достигнуты договоренности, что с 00:00 21 числа начнется бессрочный запрет обстрелов <...> Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы", - отметил он.

Однако глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин усомнился в желании и способности Киева прекратить обстрелы, напомнив о продолжающихся обстрелах украинских силовиков, в том числе и по территории детских садов в Донецкой народной республике.

"На фоне мирной акции, инициированной жителями двух республик, и достигнутых договоренностей в Минске о бессрочном прекращении огня у нас продолжаются обстрелы, в результате которых гибнут люди, - говорится в пятницу в заявлении на сайте главы республики. - Подобное поведение дает нам основания ставить под сомнение возможность воплощения договоренности о перемирии с 21 июля. Мы призываем Киев и мировую общественность остановить убийство жителей Донбасса".

Пушилин отметил, что события, происходящие в настоящее время в Донбассе, подтверждают неспособность президента Украины Владимира Зеленского обеспечить мир. "Зеленский либо не в состоянии контролировать украинскую армию, либо целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса", - подчеркнул он.

Глава ДНР напомнил, что в четверг подразделения Вооруженных сил Украины в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Веселое. Под обстрелом украинской армии оказались детские сады - два прямых попадания.

В Донбассе готовы к перемирию

Накануне введения перемирия в Луганской и Донецкой народных республиках подтвердили приверженность прекращению огня и заявили о готовности к выполнению договоренностей.

"Народная милиция Луганской народной республики всегда выражала стремление к мирному урегулированию конфликта и считает это одной из приоритетных задач. Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня", - заявил и.о. начальника управления ведомства Михаил Филипоненко. По его словам, ЛНР довело до всех военнослужащих оборонного ведомства приказы по дополнительным мерам контроля "режима тишины" и дисциплинарной ответственности за их нарушение.

В Народной милиции ДНР по поручению главы республики был также издан соответствующий приказ о соблюдении перемирия, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему.

В Республиках Донбасса рассчитывают, что украинская сторона, принявшая на себя аналогичные обязательства, также будет добросовестно соблюдать перемирие и дополнительные меры по его обеспечению.